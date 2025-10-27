  1. Inicio
Coronel hondureña Leslie Portillo recibe Medalla de la Junta Interamericana de Defensa

La destacada coronel hondureña recibió una de las más altas distinciones de la Junta Interamericana de Defensa (JID).

 Foto: cortesía
Tegucigalpa, Honduras.

La coronel Leslie Ondina Portillo Andino, oficial hondureña de administración (DEM), fue distinguida con la Medalla de la Junta Interamericana de Defensa (JID), una de las más altas condecoraciones otorgadas en reconocimiento del liderazgo.

El acto oficial se realizó en la “Casa del Soldado”, sede de la JID, en Washington, con la presencia del máximo liderazgo de la institución y de delegados de los Estados miembros.

Durante la ceremonia, los representantes resaltaron la destacada labor de la oficial hondureña, quien actualmente se desempeña como Delegada de Defensa y Delegada Alterna de Honduras ante la JID y es reconocida por su trayectoria y compromiso con la cooperación militar en el continente americano.

La Medalla de la JID se entrega a oficiales, delegados y funcionarios que demuestran excelencia profesional, dedicación y servicio ejemplar en el cumplimiento de los propósitos del organismo, orientados a fortalecer la confianza, la seguridad y la cooperación hemisférica.

 (Foto: cortesía)

Durante su misión diplomático-militar en Washington, la coronel Portillo Andino ha mostrado una participación activa en los trabajos del Consejo de Delegados de la JID, promoviendo el fortalecimiento de la representación hondureña en el ámbito internacional. Su labor ha contribuido al prestigio y reconocimiento técnico de las Fuerzas Armadas de Honduras dentro del sistema interamericano.

La coronel Portillo Andino culminará su misión como Delegada Alterna ante la JID el 31 de octubre de 2025, dejando una impronta de profesionalismo, liderazgo y compromiso con los ideales de la defensa cooperativa y la diplomacia militar.

Este reconocimiento reafirma la presencia y el papel relevante de Honduras en los espacios multilaterales de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde la JID actúa como órgano técnico asesor en temas de defensa y seguridad hemisférica.

