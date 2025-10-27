Coronel hondureña Leslie Portillo recibe Medalla de la Junta Interamericana de Defensa

Tegucigalpa, Honduras.

La coronel Leslie Ondina Portillo Andino, oficial hondureña de administración (DEM), fue distinguida con la Medalla de la Junta Interamericana de Defensa (JID), una de las más altas condecoraciones otorgadas en reconocimiento del liderazgo. El acto oficial se realizó en la “Casa del Soldado”, sede de la JID, en Washington, con la presencia del máximo liderazgo de la institución y de delegados de los Estados miembros.

Durante la ceremonia, los representantes resaltaron la destacada labor de la oficial hondureña, quien actualmente se desempeña como Delegada de Defensa y Delegada Alterna de Honduras ante la JID y es reconocida por su trayectoria y compromiso con la cooperación militar en el continente americano. La Medalla de la JID se entrega a oficiales, delegados y funcionarios que demuestran excelencia profesional, dedicación y servicio ejemplar en el cumplimiento de los propósitos del organismo, orientados a fortalecer la confianza, la seguridad y la cooperación hemisférica.