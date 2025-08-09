Lluvias en varias regiones este sábado 9 de agosto en Honduras

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones del clima que predominarán este sábado 9 de agosto de 2025 en Honduras. La convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico provocará un aumento en la nubosidad y la presencia de lluvias y chubascos débiles a moderados, de forma dispersa, en varias zonas del país.

El pronóstico indica que las precipitaciones, acompañadas de actividad eléctrica aislada, se concentrarán en las regiones del suroccidente, así como en áreas del norte, centro y sur de Honduras. La institución también indicó que, aunque persiste la presencia de polvo del Sahara en el ambiente, las concentraciones se mantienen por debajo de los 45 microgramos por metro cúbico, por lo que su impacto será limitado. Copeco recomendó a la población tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de tormentas eléctricas y carreteras resbaladizas en las zonas afectadas.