  1. Inicio
  2. · Honduras

Lluvias en varias regiones este sábado 9 de agosto en Honduras

Copeco indicó que las lluvias, acompañadas de actividad eléctrica, se concentrarán en el suroccidente, norte, centro y sur.

Lluvias en varias regiones este sábado 9 de agosto en Honduras

La convergencia de viento y el ingreso de humedad provocarán lluvias este sábado en Honduras.

Fotografía: LA PRENSA
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones del clima que predominarán este sábado 9 de agosto de 2025 en Honduras.

La convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico provocará un aumento en la nubosidad y la presencia de lluvias y chubascos débiles a moderados, de forma dispersa, en varias zonas del país.

Más de diez colonias sin electricidad este domingo en San Pedro Sula

El pronóstico indica que las precipitaciones, acompañadas de actividad eléctrica aislada, se concentrarán en las regiones del suroccidente, así como en áreas del norte, centro y sur de Honduras.

La institución también indicó que, aunque persiste la presencia de polvo del Sahara en el ambiente, las concentraciones se mantienen por debajo de los 45 microgramos por metro cúbico, por lo que su impacto será limitado.

Copeco recomendó a la población tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de tormentas eléctricas y carreteras resbaladizas en las zonas afectadas.

Precios de combustibles bajan en Honduras a partir del lunes 11 de agosto

Asimismo, instó a mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre las condiciones climáticas en el transcurso del día.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias