Más de diez colonias sin electricidad este domingo en San Pedro Sula

San Pedro Sula

Al menos diez colonias y barrios de la ciudad estarán sin energía este domingo, debido a que las cuadrillas de la Enee continúan trabajando en la nueva línea de transmisión que conectará la subestación El Centro con Bella Vista.

De acuerdo con el calendario, de 7:00 am a 3:00 pm se suspenderá el suministro eléctrico en el circuito L213, que comprende barrio Río de Piedras, el bulevar Morazán, barrio Los Andes, el estadio Francisco Morazán, Plaza Cristal, Nova Prisa y Mónaco.

También se verá afectado el circuito L214. Por lo tanto, las colonias Moderna, El Malecón, Bellavista, Juan Lindo, Continental, residencial Potosí, aldea Santa Ana, Peña Blanca, la colonia Miramelinda, Gracias a Dios, Montecarlo, Orquídea Blanca, La Mora, Zerón, Mazzarello, barrio Los Andes y el hospital Mario Rivas estarán sin energía de 7:00 am a 12:00 mediodía.