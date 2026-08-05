Congreso prepara dictamen para repartir fascículos de principios y valores en Honduras

Tegucigalpa

La Comisión de Educación del Congreso Nacional afina los últimos detalles del dictamen favorable que busca incorporar fascículos de principios y valores en el sistema educativo público del país.

Tras agotar un período de socialización de casi cinco meses con diversos sectores sociales e iglesias, el proyecto legislativo espera ser presentado formalmente ante el pleno la próxima semana.

El proyecto, impulsado por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, contempla la entrega directa de material didáctico impreso diseñado para fortalecer el desarrollo formativo de la niñez. Los textos se estructurarán de manera escalonada según el nivel educativo de los estudiantes.

Se dio a conocer que el proyecto no generará erogaciones de fondos públicos para las arcas del Estado ni trastocará la neutralidad religiosa de la enseñanza pública.

“La próxima semana se va a estar presentando el dictamen ante el pleno del Congreso Nacional; principios y valores a través de fascículos que estarán siendo donados por una organización no gubernamental de Costa Rica, es decir, que el Estado de Honduras no pagará ni un cinco, aclarando una vez más que no es una nueva Biblia”, afirmó Arnold Burgos, presidente de la Comisión de Educación.

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Burgos aclaró que la participación de los alumnos no será obligatoria, garantizando que la decisión final recaerá de manera voluntaria en los padres de familia.

El esquema pedagógico diseñado segmentará los folletos por ciclos académicos, abarcando desde los primeros grados de primaria hasta la secundaria.

El titular de la comisión legislativa recalcó el resguardo a los preceptos constitucionales vigentes sobre el carácter laico de la educación hondureña.

“Se mantiene que el Estado es laico; no es una nueva Biblia, simplemente son fascículos ya impresos que he tenido el acceso de verlos. Uno es orientado para estudiantes de primero a tercer grado, otros para cuarto a sexto y así sucesivamente”, señaló Burgos.