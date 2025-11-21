Así estará el clima este viernes 21 de noviembre en Honduras

SAN PEDRO SULA

La entidad de previsión indicó que para esta jornada se mantienen las condiciones secas en la mayor parte del país, cielo poco nublado y temperatura fresca al amanecer y cálida durante el día.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales ( Copeco ) dio a conocer cuáles serán las condiciones climáticas que predominarán este viernes 21 de noviembre en Honduras.

La zona norte registrará 31 grados Celsius, 36 grados en la región sur, 30 grados en el oriente, 28 grados en occidente y 29 grados en la zona insular.

Además, el termómetro marcará los 30 grados en la zona central, que comprende el departamento de Comayagua y parte de Francisco Morazán.

La temperatura más fresca la experimentarán los habitantes del departamento de Intibucá, con 22 grados Celsius, según el reporte de Copeco.

Las autoridades de contingencias piden a la población mantenerse informada ante cualquier cambio en las condiciones del clima durante este viernes.