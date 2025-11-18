  1. Inicio
¿Habrá cortes de energía esta semana? Esto dice la Enee

En un año marcado por interrupciones frecuentes, la Enee anunció medidas clave para asegurar la continuidad del servicio durante las elecciones generales

La débil y sobrecargada red eléctrica de Honduras ha provocado fallas y apagones durante todo el año. Entre emergencias, daños y trabajos técnicos, miles de abonados han enfrentado interrupciones constantes.

Las causas cambian según la temporada, pero el efecto es el mismo: horas sin energía.

A ello se suman los mantenimientos semanales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), que suelen realizarse de 8:00 am a 4:00 pm.

Intervenciones que la estatal señala como necesarias, pero que no siempre son bien recibidas, ya que afectan la actividad económica.

Muchos abonados se quejan de que el servicio no vuelve a la hora anunciada. Las pulperías y mercaditos tienen pérdidas económicas.

Otros usuarios han denunciado daños en sus electrodomésticos por las constantes fallas. Afirman que la Enee no compensa las pérdidas causadas.

En verano, las fallas se atribuyen a la alta demanda y a la escasa generación disponible.

Sin embargo, durante casi todo el año se han programado interrupciones por trabajos en líneas, mantenimientos generales o poda de árboles.

Los avisos semanales se han vuelto parte del día a día de miles de hogares.

No obstante para esta semana los hondureños se llevaron una sorpresa inesperada.

Las dudas sobre nuevos cortes crecieron a medida que se acercan las elecciones generales y muchos hondureños han expresado temor de que se interrumpa el suministro eléctrico ese día.

El lunes, la Enee informó que, debido a las elecciones generales, tomó una decisión especial.Se suspenderán todos los mantenimientos programados en la red eléctrica a nivel nacional.

Se suspenderán todos los mantenimientos programados en la red eléctrica a nivel nacional a partir del 17 de noviembre.

La medida aplica desde el lunes 17 de noviembre y se mantendrá hasta nuevo aviso. Su objetivo es garantizar estabilidad y continuidad del servicio durante el proceso electoral.

