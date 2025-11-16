¿Qué pasó con Radio Conga de San Pedro Sula?

Una de las radios más icónicas de Honduras, Conga FM , sorpresivamente ha salido del aire y en su frecuencia, la 103.7 ahora hay programación cristiana. Acá les contamos lo que ha pasado y un resumen de la historia de "la mera, mera, ranchera".
Víctor Antonio Handal (Qddg), o simplemente don Tito, fue el responsable de llevar la música ranchera a otro nivel con amada radio Conga, que ahora, con su salida del aire, deja un mar de nostalgias entre los miles de oyentes que jamás olvidarán su entretenida programación.
Durante sus 35 años al aire, muchos de sus programas se posicionaron en los primeros lugares de audiencia con su inconfundible estilo ranchero.
"El Gallito Madrugador" fue el programa que acompañaba a los guardias y a las personas que se levantaban de madrugada. Óscar Pacheco, quien falleció en mayo de 2022, fue uno de los pioneros de esta radio.
Fundada el 16 de noviembre de 1990, Radio Conga llegó a ser la número uno y el rating la ubicaban siempre en el top de las radios de la zona norte.
Uno de sus programas más recordados era "La Hora de Vicente". En este espacio solo ponían música del recordado cantante mexicano Vicente Fernández.
Nora López, una de las locutoras de Radio Conga. Fue de las últimas que presentó "La Hora de Vicente".
Otro de los locutores queridos de esta radio es Juan Carlos Miranda, quien ahora es licenciado en periodismo.
Lenín Cruz fue uno de los últimos presentadores de "Zarpazos, Patadas y Mordidas". Acá ponían solo canciones de Los Broncos, Temerarios y Marco Antonio Solís (y los Bukis).
Otro de los locutores de esta radio fue Wicho Almendárez.
Hace unas semanas, la radio Conga FM cerró operaciones y dio pasó a una emisora cristiana.
"Luego de la pandemia, la radio no se pudo levantar en lo económico", dijo uno de sus locutores.
Esta es la radio que aparece en la frecuencia 103.7. Es Majestad Radio de la iglesia en el Taller de Jesús el Carpintero. El 19 de mayo del 2025, la iglesia había anunciado que comenzarían a emisiones de 5:00 am a 12:00 de la medianoche.
La emisora forma parte del ministerio radial "Una voz que clama en el desierto".