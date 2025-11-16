  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · San Pedro en Fotos

¿Qué pasó con Radio Conga de San Pedro Sula?

En la frecuencia de Radio Conga se pasó de programas como “Zarpazos, Patadas y Mordidas”, “México Canta” y “La hora de Vicente”, entre otros, a programación cristiana

¿Qué pasó con Radio Conga de San Pedro Sula?
1 de 14

Una de las radios más icónicas de Honduras, Conga FM , sorpresivamente ha salido del aire y en su frecuencia, la 103.7 ahora hay programación cristiana. Acá les contamos lo que ha pasado y un resumen de la historia de "la mera, mera, ranchera".
¿Qué pasó con Radio Conga de San Pedro Sula?
2 de 14

Víctor Antonio Handal (Qddg), o simplemente don Tito, fue el responsable de llevar la música ranchera a otro nivel con amada radio Conga, que ahora, con su salida del aire, deja un mar de nostalgias entre los miles de oyentes que jamás olvidarán su entretenida programación.
¿Qué pasó con Radio Conga de San Pedro Sula?
3 de 14

Durante sus 35 años al aire, muchos de sus programas se posicionaron en los primeros lugares de audiencia con su inconfundible estilo ranchero.
¿Qué pasó con Radio Conga de San Pedro Sula?
4 de 14

"El Gallito Madrugador" fue el programa que acompañaba a los guardias y a las personas que se levantaban de madrugada. Óscar Pacheco, quien falleció en mayo de 2022, fue uno de los pioneros de esta radio.
¿Qué pasó con Radio Conga de San Pedro Sula?
5 de 14

Fundada el 16 de noviembre de 1990, Radio Conga llegó a ser la número uno y el rating la ubicaban siempre en el top de las radios de la zona norte.
¿Qué pasó con Radio Conga de San Pedro Sula?
6 de 14

Uno de sus programas más recordados era "La Hora de Vicente". En este espacio solo ponían música del recordado cantante mexicano Vicente Fernández.
¿Qué pasó con Radio Conga de San Pedro Sula?
7 de 14

Nora López, una de las locutoras de Radio Conga. Fue de las últimas que presentó "La Hora de Vicente".
¿Qué pasó con Radio Conga de San Pedro Sula?
8 de 14

Otro de los locutores queridos de esta radio es Juan Carlos Miranda, quien ahora es licenciado en periodismo.
¿Qué pasó con Radio Conga de San Pedro Sula?
9 de 14

Lenín Cruz fue uno de los últimos presentadores de "Zarpazos, Patadas y Mordidas". Acá ponían solo canciones de Los Broncos, Temerarios y Marco Antonio Solís (y los Bukis).

¿Qué pasó con Radio Conga de San Pedro Sula?
10 de 14

Otro de los locutores de esta radio fue Wicho Almendárez.
¿Qué pasó con Radio Conga de San Pedro Sula?
11 de 14

Hace unas semanas, la radio Conga FM cerró operaciones y dio pasó a una emisora cristiana.
¿Qué pasó con Radio Conga de San Pedro Sula?
12 de 14

"Luego de la pandemia, la radio no se pudo levantar en lo económico", dijo uno de sus locutores.
¿Qué pasó con Radio Conga de San Pedro Sula?
13 de 14

Esta es la radio que aparece en la frecuencia 103.7. Es Majestad Radio de la iglesia en el Taller de Jesús el Carpintero. El 19 de mayo del 2025, la iglesia había anunciado que comenzarían a emisiones de 5:00 am a 12:00 de la medianoche.
¿Qué pasó con Radio Conga de San Pedro Sula?
14 de 14

La emisora forma parte del ministerio radial "Una voz que clama en el desierto".

Cargar más fotos