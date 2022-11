Conatel bloqueará los chips de celulares que no sean registrados

No obstante, el Gobierno no ha determinado cómo lograrán hacer el registro, ya que los chips no solo se venden en centros de telefonía autorizados.

El comisionado presidente de la Conatel, Lorenzo Sauceda, informó que ya comenzaron a reunirse con las compañías y se buscará homologar medidas para no afectar la inversión privada.

“Hemos estado reunidos con los representantes de las telecomunicaciones dando a conocer las medidas que se van a tomar por parte del gobierno a través de Conatel y la Secretaría de Seguridad para contrarrestar la extorsión”.

De acuerdo con el funcionario, las empresas de telefonía móvil están conscientes de los alcances de la extorsión y expresaron su compromiso de cumplir con las normas.

Explicó que habrá una base de datos y quienes posean chips sin registrar, se le cancelará la línea.

“Estamos estableciendo en la ley la base de datos nacional de usuarios, en principio vamos a iniciar con los operadores la identificación y luego el bloqueo de los chips que no estén registrados”, aseveró.