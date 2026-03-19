CONADEH revela informe anual 2025 sobre los Derechos Humanos

Tegucigalpa, Honduras

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), dio a conocer su Informe Anual 2025 sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, en el que advierte sobre los peligros que enfrentan diversos sectores, entre ellos personas defensoras, mujeres, población LGBTIQ+, niñez, pueblos indígenas y otros grupos vulnerables. Blanca Izaguirre, titular del CONADEH, dio lectura al informe y lo entregó al presidente Nasry Asfura. Subrayó la deuda histórica pendiente con comunidades indígenas y afrodescendientes, así como la exposición de periodistas y mujeres a distintos tipos de violencia. La titular del CONADEH, Blanca Izaguirre, informó que durante 2025 la institución registró 51 hechos violentos, de los cuales 46 afectaron a personas defensoras de derechos humanos y 5 a periodistas.

Asimismo, se documentaron 11 homicidios de defensores del ambiente y 2 de periodistas, en un contexto donde las áreas más riesgosas siguen siendo la defensa de la tierra, el territorio, el medioambiente y los derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes. En relación con las mujeres, señaló que continúan enfrentando graves formas de violencia, incluyendo feminicidios, violencia política y ataques en entornos digitales, además de obstáculos para acceder a mecanismos de protección y justicia. Sobre los pueblos indígenas, afrodescendientes y garífunas, destacó que persisten amenazas, intimidaciones, conflictos por tierras y un marcado incumplimiento de obligaciones tanto nacionales como internacionales por parte del Estado.

Denuncias en salud

En el ámbito de la salud, el CONADEH recibió 247 quejas, principalmente dirigidas contra la Secretaría de Salud, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y centros penitenciarios. Las denuncias apuntan a deficiencias en la atención, negativa de servicios, malos tratos y fallas en la prevención, además de largas listas de espera, retrasos en cirugías y demoras en consultas especializadas.