¿Cómo reaccionar al ser atacado por un perro? Pasos que podrían salvar su vida

No corra

Correr delante de un perro hará que active su instinto cazador, ya sea que le quiera atacar o solamente jugar, el correr provocará que el canino se lance tras de usted.

Evitar el contacto visual

Para los perros, cuando otra especie les observa fijamente significa que los está desafiando y podría causar que el animal le ataque con mayor rapidez.

Quédese inmóvil

Si no sabemos si va a abalanzarse o no, una buena idea será permanecer completamente inmóvil. Así el animal no se sentirá amenazado y no tendrá en instinto de atacar.

Distraiga al perro

Si al momento del ataque lleva algún objeto o alimento en las manos, debe lanzarlo, así el perro irá tras el y usted tendrá la oportunidad de escapar.

Disuadir al perro

Según Bill Santon, disuadir al perro del ataque antes de que se llegue a acercar es una técnica parecida a la empleada para ahuyentar a los osos. Se trata de levantar los brazos bien arriba y gritar, y todo esto lo más rápido que se pueda. Esto lo hará parecer lo más grande posible y que así el perro ceje en su idea de atacar.

La raza pitbull se ha caracterizado por ser violenta, pero no todos tiene este tipo de comportamientos, dependerá de la crianza y el desarrollo que se dé al animal.

Según especialistas en adiestramiento de perros, el carácter natural de los perros pitbull es muy tranquilo y amigable.