“No quiere asumir su responsabilidad”: Julissa Villanueva señala a MP de “tortuguismo” y “corrupción”

La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, criticó este jueves el accionar del Ministerio Público (MP) y cuestionó que “no quieren asumir su responsabilidad” en el caso del barrista del Real España.

“El Ministerio Público nos debe ese punto y se estaría fallando si no se quieren pronunciar sobre las mutilaciones que le provocaron al cadáver post mortem, no reconociendo la responsabilidad que hay con los dolientes y la humanización que se debe tener en ese trato”, dijo la funcionaria.

Aseguró que el MP debía explicar a los familiares de Wilson Pérez el procedimiento que se realizó a su cadáver para evitar que pensaran que su pariente fue torturado.

“El Ministerio Público a través de su dirección regional de medicina forense le hubiese explicado a esas personas humildes sobre la aplicación del Protocolo de Minnesota relacionado a la investigación de muertes potencialmente ilícitas”, agregó Villanueva en Radio América.

“Pero el Ministerio Público no quiere asumir su responsabilidad, así como nunca lo hizo con el caso de la comida china, cuando sabíamos todos con pruebas científicas que no era perro, sino cabro, pero lo grave es no admitir responsabilidad”, acotó.

La doctora Villanueva cuestionó que en el ente de investigación “hay más que tortuguismo” y señalando que pareciera haber “investigación selectiva”.