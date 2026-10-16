El Colegio de Periodistas de Honduras juramenta a 13 nuevos agremiados

San Pedro Sula. El presidente nacional del CPH, Juan Carlos Sierra, dio la bienvenida a los nuevos miembros y destacó la importancia de incorporarse al sistema de previsión del gremio.

La ceremonia marca el ingreso formal de los profesionales al gremio periodístico, que trabaja por la protección de los derechos de sus miembros y el fortalecimiento del ejercicio del periodismo en Honduras.

Durante el acto, el presidente nacional del CPH, Juan Carlos Sierra, dio la bienvenida a los nuevos colegiados y los instó a participar activamente en las iniciativas de la organización.