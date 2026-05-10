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Más de 600 médicos en alerta por incumplimientos salariales

El Colegio Médico de Honduras denunció retrasos salariales, traslados y despidos en la Sesal que afectan a más de 600 médicos.

Más de 600 médicos en alerta por incumplimientos salariales

De no obtener respuesta, el Colegio Médico advirtió que podrían tomar acciones en defensa de los derechos laborales del gremio.
Tegucigalpa, Honduras

La Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras (CMH) denunció el incumplimiento de acuerdos por parte de la Secretaría de Salud, situación que, aseguran, está afectando gravemente la estabilidad laboral y la dignidad de los profesionales de la medicina en el país.

A través de un oficio enviado al presidente Nasry Asfura y a las autoridades de Salud, el gremio expuso múltiples problemáticas que mantienen en alerta a más de 600 galenos a nivel nacional.

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Entre las principales denuncias destaca el retraso en el pago de salarios, situación que califican como “insostenible” para los médicos y sus familias.

Asimismo, señalaron que varios nombramientos previamente aprobados en mesas técnicas aún no han sido formalizados, lo que ha generado incertidumbre laboral.

El CMH detalla casos de traslados injustificados de personal, realizados sin el consentimiento de los médicos, así como denuncias de trato laboral inadecuado que, según el gremio, podría constituir persecución por parte de algunos jefes.

A ello se suma la negativa de entregar comprobantes de pago en algunos centros de salud, lo que limita el acceso a información básica de los trabajadores.

Otro de los puntos que genera preocupación es la posible reprogramación de despidos previstos inicialmente para marzo y abril, pero que ahora se ejecutarían en junio.

Los médicos señalan que esta medida contradice la necesidad de fortalecer el sistema sanitario, el cual, de acuerdo con estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), requiere la contratación de al menos 18,000 médicos adicionales en el país.

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“No es posible seguir exigiendo sacrificios y compromiso mientras persisten atrasos salariales, incertidumbre laboral y violaciones a los acuerdos”, señala el escrito enviado este fin de semana.

Ante esta situación, el Colegio Médico solicitó a las autoridades resolver los problemas señalados en un plazo máximo de dos semanas.

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Redacción La Prensa
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