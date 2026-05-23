Colegio Médico denuncia incumplimiento de acuerdos por parte de Salud

Tegucigalpa, Honduras

Luego que finalizará el plazo que dio el Colegio Médico de Honduras (CMH) a las autoridades sanitarias para cumplir con los acuerdos, el gremio se mantiene en alerta permanente ante la no respuesta de la Secretaría de Salud (Sesal). La junta directiva del CMH señaló que las autoridades sanitarias habrían incumplido el acta de compromisos firmada el pasado 22 de abril. Así mismo, indicaron que continúan los despidos que consideran injustificados y la suspensión de las deducciones relacionadas con cuotas gremiales y préstamos, sin base legal.

El CMH convocó a todos sus afiliados a mantenerse atentos a nuevas instrucciones y a respaldar a los profesionales afectados, al tiempo que anunció la conformación de comités locales de defensa gremial en centros asistenciales de todo el país. Estos equipos tendrán la tarea de recibir denuncias laborales, coordinar acciones con la dirigencia nacional y mantener informados a los médicos en cada región. El gremio pidió a las delegaciones médicas y asociaciones profesionales integrar de inmediato estos comités y remitir los nombres de sus integrantes antes del 26 de mayo, como parte de una estrategia organizativa ante la escalada del conflicto. La declaratoria de alerta surge de la crisis que se intensificó en los últimos meses entre el gremio médico y las autoridades sanitarias, debido a despidos "injustificados", a través de llamadas y mensajes de WhatsApp.

Desde inicios de abril, el CMH desarrolló asambleas informativas y protestas a nivel nacional, denunciando el despido de cientos de médicos, atrasos salariales y condiciones laborales deficientes. Además de la paralización parcial de consultas externas y cirugías electivas, lo que generó afectaciones en la atención de pacientes en hospitales públicos. Por su parte, las autoridades de la Sesal sostienen que muchos de los despidos corresponden a procesos de revisión de plazas sin respaldo legal o presupuestario.