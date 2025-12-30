Cohep respalda declaratoria oficial de elecciones y llama a la reconciliación nacional

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) emitió este martes un pronunciamiento oficial tras la declaratoria de resultados finales de las elecciones generales de 2025, en el que reconoce la culminación del proceso electoral.

En su comunicado, el sector empresarial destacó el papel del Consejo Nacional Electoral (CNE), señalando que logró concluir “el proceso político más importante de nuestra democracia”, pese a los obstáculos y tensiones que marcaron el desarrollo del proceso, iniciado desde las elecciones primarias.

El Cohep subrayó la labor de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, a quienes atribuyó firmeza y compromiso en la observancia del cronograma electoral y el cumplimiento de las normas, destacando su actuación en favor de votaciones “transparentes y confiables”.