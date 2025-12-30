Cohep respalda declaratoria oficial de elecciones y llama a la reconciliación nacional

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) emitió este martes un pronunciamiento oficial tras la declaratoria de resultados finales de las elecciones generales de 2025, en el que reconoce la culminación del proceso electoral.
En su comunicado, el sector empresarial destacó el papel del Consejo Nacional Electoral (CNE), señalando que logró concluir “el proceso político más importante de nuestra democracia”, pese a los obstáculos y tensiones que marcaron el desarrollo del proceso, iniciado desde las elecciones primarias.
El Cohep subrayó la labor de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, a quienes atribuyó firmeza y compromiso en la observancia del cronograma electoral y el cumplimiento de las normas, destacando su actuación en favor de votaciones “transparentes y confiables”.
Asimismo, el pronunciamiento denunció los acosos, amenazas y presiones que, según el documento, habrían enfrentado ambas funcionarias, calificando estos hechos como una muestra de la degradación del ejercicio gubernativo y un llamado urgente a una reflexión nacional orientada a una regeneración política.
En el comunicado también se advierte sobre intentos de deslegitimar la declaratoria oficial, recordando que su publicación constituye un mandato constitucional, por lo que la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) debe proceder de inmediato a su difusión.
El Cohep hizo un llamado a diferenciar entre el derecho a un recuento legal y las acciones que buscan desacreditar a la institucionalidad electoral, resaltando además el rol de las Fuerzas Armadas en el resguardo del proceso conforme a su mandato constitucional.
Finalmente, el sector privado exhortó a la clase política a evaluar el daño reputacional que ha sufrido Honduras ante la comunidad internacional y a cesar la degradación del discurso público.
#ComunicadoCOHEP Pronunciamiento declaratoria CNE. pic.twitter.com/bX0zdCWscV— COHEP (@COHEPHonduras) December 31, 2025