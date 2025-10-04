Hondureños denuncian cobros ilegales en frontera con El Salvador durante el feriado Morazánico

Tegucigalpa, Honduras

Durante el feriado Morazánico, videos y testimonios de viajeros hondureños encendieron las alarmas sobre la existencia de una red de tramitadores que estaría cobrando para facilitar el cruce de Honduras hacia El Salvador en la frontera de El Amatillo.

Los denunciantes relatan que los supuestos intermediarios, algunos presentándose como funcionarios o personas “con contacto” dentro de Migración, ofrecen agilizar el paso a cambio de 15 o 30 dólares, aprovechándose del alto flujo de turistas y de las extensas filas que se forman durante esta temporada.

"Nosotros los pagamos y ellos le hicieron una seña al agente de migración para que nos dejaran pasar sin hacer cola", declaró uno de los afectados en un video compartido en redes sociales. Otros aseguraron que los tramitadores los conducían por rutas alternas para eludir parte de los controles fronterizos.

Ante estas denuncias, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió un pronunciamiento oficial en el que advirtió a los ciudadanos que no se dejen engañar por personas inescrupulosas que operan en los puntos fronterizos.

“Ante la presencia de personas inescrupulosas que operan como tramitadores en la frontera de El Amatillo, el Instituto Nacional de Migración (INM) reitera a los viajeros el llamado a no dejarse engañar por quienes ofrecen realizar gestiones migratorias, ya que se trata de una estafa cuyo único propósito es despojarlos de su dinero”, señala el comunicado oficial.

Asimismo, el instituto informó que mantiene abiertas sus líneas de atención para recibir denuncias o evidencias sobre estos casos a través del correo denuncias@inm.gob.hn, y reiteró que no se tolerará ningún acto de corrupción por parte del personal de Migración.