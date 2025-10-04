Honduras niega que prohíbe entrega de “regalos” salvadoreños a turistas en la frontera

Frontera Honduras-El Salvador

El intercambio de cortesías entre Honduras y El Salvador durante la Semana Morazánica se transformó en un pequeño roce diplomático. Lo que comenzó como un gesto amistoso con “regalos” a los turistas —agua fría, helados y abanicos— terminó generando declaraciones cruzadas entre ambos gobiernos.

El Ministerio de Turismo de El Salvador a través de su programa oficial El Salvador Travel difundió un mensaje dirigido a los “hermanos hondureños”, en el que aseguró que, aunque habían recibido autorización para entregar estos obsequios en el lado hondureño de la frontera, las autoridades de Honduras les notificaron que no podían continuar con esa actividad.

“Pero no se preocupen, los esperamos con entusiasmo desde el lado salvadoreño”, dice el comunicado, invitando a los viajeros a disfrutar de las playas, volcanes, parques y centros históricos salvadoreños durante el feriado morazánico.