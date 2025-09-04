CNE debatirá reglamentos de observación y propaganda electoral

Tegucigalpa.

Cossette López, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), convocó a los consejeros a una sesión de pleno este jueves 4 de septiembre a las 10:30 de la mañana. En la sesión se abordarán temas como la aprobación del reglamento de observación electoral para los comicios generales del 30 de noviembre.

En la notificación remitida a la secretaria general del CNE, Telma Martínez, la funcionaria detalló que en la reunión se abordarán los puntos incluidos en la agenda 044-2025, entre ellos la lectura y aprobación del acta 043-2025. Además, se incluirá el análisis del borrador del reglamento de control de campaña y propaganda electoral, elaborado por la Dirección de Organizaciones Políticas y de Candidatos.