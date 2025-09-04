  1. Inicio
  2. · Honduras

CNE debatirá reglamentos de observación y propaganda electoral

Observación, control de propaganda y cronograma estarán en la agenda de la sesión convocada para este jueves

  • 04 de septiembre de 2025 a las 08:10 -
  • Lesly Chambasis
CNE debatirá reglamentos de observación y propaganda electoral

Un miembro de mesa electoral marca con tinta indeleble a un votante durante las elecciones primarias 2025.

Fotografía: LA PRENSA
Tegucigalpa.

Cossette López, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), convocó a los consejeros a una sesión de pleno este jueves 4 de septiembre a las 10:30 de la mañana.

En la sesión se abordarán temas como la aprobación del reglamento de observación electoral para los comicios generales del 30 de noviembre.

Suspenden sesión ordinaria en el Congreso Nacional por fallas eléctricas

En la notificación remitida a la secretaria general del CNE, Telma Martínez, la funcionaria detalló que en la reunión se abordarán los puntos incluidos en la agenda 044-2025, entre ellos la lectura y aprobación del acta 043-2025.

Además, se incluirá el análisis del borrador del reglamento de control de campaña y propaganda electoral, elaborado por la Dirección de Organizaciones Políticas y de Candidatos.

Piden a presidenciables incluir el tema migratorio en sus propuestas

Asimismo, se estableció dentro de la agenda conocer la propuesta del consejero Marlon Ochoa, quien planteó un borrador de segunda versión del cronograma electoral, documento considerado crucial para el cumplimiento del calendario rumbo a las elecciones.

Con esta convocatoria, el CNE busca avanzar en la definición de los reglamentos que regirán la recta final rumbo al proceso electoral del próximo 30 de noviembre.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Lesly Chambasis
Lesly Chambasis
lesly.chambasis@elheraldo.hn

Periodista egresada de la UNAH, pasante de la maestría en Gestión Digital y Marketing (UNITEC), redactora en la cobertura de la fuente legislativa y política.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias