CNE debatirá reglamentos de observación y propaganda electoral

Cossette López, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), convocó a los consejeros a una sesión de pleno este jueves 4 de septiembre a las 10:30 de la mañana.
En la sesión se abordarán temas como la aprobación del reglamento de observación electoral para los comicios generales del 30 de noviembre.
En la notificación remitida a la secretaria general del CNE, Telma Martínez, la funcionaria detalló que en la reunión se abordarán los puntos incluidos en la agenda 044-2025, entre ellos la lectura y aprobación del acta 043-2025.
Además, se incluirá el análisis del borrador del reglamento de control de campaña y propaganda electoral, elaborado por la Dirección de Organizaciones Políticas y de Candidatos.
Asimismo, se estableció dentro de la agenda conocer la propuesta del consejero Marlon Ochoa, quien planteó un borrador de segunda versión del cronograma electoral, documento considerado crucial para el cumplimiento del calendario rumbo a las elecciones.
Con esta convocatoria, el CNE busca avanzar en la definición de los reglamentos que regirán la recta final rumbo al proceso electoral del próximo 30 de noviembre.