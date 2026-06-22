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Vaguada dejará lluvias este lunes en zonas de Honduras

En el resto del país se prevén precipitaciones débiles con tormentas eléctricas aisladas durante la jornada.

Vaguada dejará lluvias este lunes en zonas de Honduras

Un día nublado y lluvioso en Tegucigalpa, capital de Honduras.

Fotografía: LA PRENSA
San Pedro Sula.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este lunes continuarán las condiciones inestables en gran parte del territorio hondureño debido a los remanentes de una onda tropical, una vaguada en superficie ubicada sobre el occidente del país y el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe.

De acuerdo con el pronóstico oficial, se esperan lluvias y chubascos débiles a moderados de forma dispersa, con posibilidad de ser ocasionalmente fuertes y acompañados de actividad eléctrica en las regiones noroccidental, occidental y suroccidental.

Cortes de energía programados este lunes 22 de junio en la zona norte de Honduras

En el resto del país se prevén precipitaciones débiles con tormentas eléctricas aisladas durante la jornada.

Copeco detalló que las condiciones marítimas mantendrán un oleaje de entre 2 y 4 pies en el litoral Caribe, mientras que en el Golfo de Fonseca se esperan alturas de entre 1 y 3 pies.

En cuanto a las temperaturas, la región sur alcanzará máximas de 35 grados Celsius; la zona norte, 34 grados; las regiones oriental, occidental y central, 31 grados; la zona insular, 30 grados; y Tegucigalpa registrará una máxima de 28 grados. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 20 y 26 grados Celsius.

La salida del sol ocurrió a las 5:22 de la mañana y la puesta está prevista para las 6:19 de la tarde. Además, la fase lunar actual corresponde a cuarto creciente.


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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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