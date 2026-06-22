Vaguada dejará lluvias este lunes en zonas de Honduras

San Pedro Sula.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este lunes continuarán las condiciones inestables en gran parte del territorio hondureño debido a los remanentes de una onda tropical, una vaguada en superficie ubicada sobre el occidente del país y el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe. De acuerdo con el pronóstico oficial, se esperan lluvias y chubascos débiles a moderados de forma dispersa, con posibilidad de ser ocasionalmente fuertes y acompañados de actividad eléctrica en las regiones noroccidental, occidental y suroccidental.

En el resto del país se prevén precipitaciones débiles con tormentas eléctricas aisladas durante la jornada. Copeco detalló que las condiciones marítimas mantendrán un oleaje de entre 2 y 4 pies en el litoral Caribe, mientras que en el Golfo de Fonseca se esperan alturas de entre 1 y 3 pies.

Remanentes de una onda tropical y vaguada en superficie sobre el occidente del país, así como el transporte de humedad desde el mar Caribe, producirán lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos a ocasionalmente fuertes con actividad eléctrica en la región del noroccidente,... pic.twitter.com/ZEfeqfsULH — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) June 22, 2026