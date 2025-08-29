  1. Inicio
Viernes con lluvias dispersas y actividad eléctrica en varias regiones de Honduras

La influencia de una vaguada y humedad del Pacífico generará lluvias débiles en el oriente y tormentas eléctricas en el sur y suroccidente.

Pronóstico del clima en Honduras este viernes 29 de agosto de 2025.

Fotografía: LA PRENSA
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones meteorológicas que predominarán este viernes 29 de agosto de 2025 en Honduras.

Copeco prevé condiciones inestables en distintas zonas del país, debido a la influencia de una vaguada en superficie y la entrada de humedad desde el océano Pacífico.

Según el pronóstico, en horas de la mañana la vaguada producirá precipitaciones débiles y dispersas en el oriente y nororiente del territorio nacional.

Por la tarde, la brisa procedente del Pacífico estará generando lluvias y chubascos débiles a moderados, de manera dispersa, acompañados de tormentas eléctricas, principalmente sobre el suroccidente y la zona sur de Honduras.

Las autoridades llaman a la población a mantenerse informada sobre los avisos meteorológicos y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas en el transcurso del día.

