¿Cómo estará el clima en SPS y otras ciudades de Honduras este viernes?

Aunque la mañana será mayormente seca, en horas de la tarde y noche se esperan precipitaciones en tres regiones de Honduras, de acuerdo con el pronóstico de Copeco.

San Pedro Sula registrará una temperatura que oscilará entre los 33 y 29 grados Celsius este viernes 22 de agosto de 2025.

Fotografía: LA PRENSA
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones meteorológicas que predominarán este viernes 22 de agosto de 2025 en Honduras.

Según la entidad de previsión climática, durante esta jornada habrá condiciones mayormente secas durante horas de la mañana en el territorio nacional.

No obstante, en la tarde y las primeras de la noche se presentará un cambio en el comportamiento climático debido a la convergencia de vientos y humedad proveniente tanto del océano Pacífico como del mar Caribe.

Este fenómeno generará precipitaciones débiles a moderadas, acompañadas de tormentas eléctricas dispersas, principalmente en las regiones del suroccidente, sur y algunas zonas del centro del país.

En regiones como el occidente, noroccidente, norte y oriente, que comprenden los departamentos de Copán, Santa Bárbara, Cortés, Olancho y Colón, se esperan lluvias y chubascos aislados, de carácter débil y de corta duración.

En el caso particular de San Pedro Sula, el termómetro marcará una temperatura que oscilará entre los 33 y 29 grados Celsius durante el día, mientras que por la noche habrá una ligera probabilidad de precipitaciones dispersas.

