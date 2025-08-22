¿Cómo estará el clima en SPS y otras ciudades de Honduras este viernes?

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Según la entidad de previsión climática, durante esta jornada habrá condiciones mayormente secas durante horas de la mañana en el territorio nacional.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales ( Copeco ) informó sobre las condiciones meteorológicas que predominarán este viernes 22 de agosto de 2025 en Honduras.

No obstante, en la tarde y las primeras de la noche se presentará un cambio en el comportamiento climático debido a la convergencia de vientos y humedad proveniente tanto del océano Pacífico como del mar Caribe.

Este fenómeno generará precipitaciones débiles a moderadas, acompañadas de tormentas eléctricas dispersas, principalmente en las regiones del suroccidente, sur y algunas zonas del centro del país.



En regiones como el occidente, noroccidente, norte y oriente, que comprenden los departamentos de Copán, Santa Bárbara, Cortés, Olancho y Colón, se esperan lluvias y chubascos aislados, de carácter débil y de corta duración.

En el caso particular de San Pedro Sula, el termómetro marcará una temperatura que oscilará entre los 33 y 29 grados Celsius durante el día, mientras que por la noche habrá una ligera probabilidad de precipitaciones dispersas.

