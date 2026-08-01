Clima este sábado, 1 de agosto de 2026, en zonas de Honduras

Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables este sábado 1 de agosto en la mayor parte de Honduras.
Predominará un ambiente cálido y seco, aunque durante la tarde podrían registrarse precipitaciones aisladas en algunos sectores del norte y oriente del país, según el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
El pronosticador de turno, Jairo García, explicó que "este día estarán predominando condiciones cálidas y secas en la mayor parte del territorio nacional".
No obstante, indicó que el desplazamiento de humedad procedente del mar Caribe favorecerá cambios en las condiciones atmosféricas durante la tarde. "Por la tarde el viento del noreste va a estar transportando humedad desde el mar Caribe y esto estará produciendo algunas lluvias débiles aisladas en la región norte del país y también áreas de la región oriental", detalló.
En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje permanecerá entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.
Las temperaturas más elevadas se pronostican para el sur del país. Choluteca alcanzará una máxima de 41 grados Celsius, mientras que Valle llegará a 39 grados. En Cortés y Yoro se esperan hasta 35 grados, y Atlántida, Copán, Ocotepeque y Santa Bárbara registrarán máximas de 34 grados.
Por su parte, Comayagua, La Paz y Olancho tendrán temperaturas de hasta 33 grados Celsius. Colón y Lempira alcanzarán 32 grados, mientras que El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios e Islas de la Bahía registrarán máximas de 31 grados.
El ambiente más fresco se presentará en Intibucá, donde la temperatura oscilará entre los 16 y 25 grados Celsius, siendo la mínima más baja prevista para la jornada.