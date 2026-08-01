Clima este sábado, 1 de agosto de 2026, en zonas de Honduras

San Pedro Sula.

Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables este sábado 1 de agosto en la mayor parte de Honduras. Predominará un ambiente cálido y seco, aunque durante la tarde podrían registrarse precipitaciones aisladas en algunos sectores del norte y oriente del país, según el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

El pronosticador de turno, Jairo García, explicó que "este día estarán predominando condiciones cálidas y secas en la mayor parte del territorio nacional". No obstante, indicó que el desplazamiento de humedad procedente del mar Caribe favorecerá cambios en las condiciones atmosféricas durante la tarde. "Por la tarde el viento del noreste va a estar transportando humedad desde el mar Caribe y esto estará produciendo algunas lluvias débiles aisladas en la región norte del país y también áreas de la región oriental", detalló. En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje permanecerá entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse