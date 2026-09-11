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Vaguada dejará lluvias este viernes en zonas de Honduras

La jornada estará marcada por un contraste entre el calor predominante durante la mañana y el incremento de la actividad lluviosa durante la tarde

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 07:30 -
  • Henning García
Vaguada dejará lluvias este viernes en zonas de Honduras

Día nublado en Tegucigalpa, capital de Honduras, en una fotografía de archivo.

Fotografía: Estalin Irías

San Pedro Sula. Una vaguada modificará las condiciones meteorológicas en Honduras durante la tarde de este viernes 11 de septiembre, cuando se prevé el desarrollo de lluvias y chubascos dispersos en diferentes regiones del país.

La mayor actividad se concentrará en sectores del norte, oriente y parte de la zona central, donde las precipitaciones podrían alcanzar intensidad moderada de forma ocasional y estar acompañadas por tormentas eléctricas aisladas. En el sur y suroccidente, en cambio, los acumulados serán menores debido a que únicamente se esperan chubascos débiles y aislados.

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Durante las primeras horas del día prevalecerá un ambiente seco y caluroso en la mayor parte del territorio nacional. El calor será especialmente intenso en el sur, donde se pronostica una temperatura máxima de 41 °C y una mínima de 27 °C.

Las temperaturas también permanecerán elevadas en las demás regiones. La zona oriental alcanzará hasta 34 °C, con una mínima de 21 °C, mientras que en el occidente se esperan valores máximos de 33 °C y mínimos de 23 °C.

En el área central, las temperaturas oscilarán entre los 22 °C y 33 °C. Para Tegucigalpa se prevé una máxima de 31 °C y una mínima de 20 °C. La región norte tendrá registros de hasta 32 °C, con mínimas de 23 °C, y en el sector insular se esperan temperaturas de 32 °C como máxima y 27 °C como mínima.

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Las condiciones en el mar se mantendrán relativamente estables, con oleaje estimado de entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.

De esta manera, la jornada estará marcada por un contraste entre el calor predominante durante la mañana y el incremento de la actividad lluviosa durante la tarde, principalmente en las regiones donde la vaguada favorecerá mayor inestabilidad atmosférica.

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Henning García
Henning García
Periodista

Licenciado en Periodismo por la Unah y maestrante de Periodismo Digital (Universidad La Rioja, España). Desde 2021 redacta en las secciones Honduras, Sucesos y Mundo para LA PRENSA.

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