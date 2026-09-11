Vaguada dejará lluvias este viernes en zonas de Honduras

San Pedro Sula. Una vaguada modificará las condiciones meteorológicas en Honduras durante la tarde de este viernes 11 de septiembre, cuando se prevé el desarrollo de lluvias y chubascos dispersos en diferentes regiones del país.
La mayor actividad se concentrará en sectores del norte, oriente y parte de la zona central, donde las precipitaciones podrían alcanzar intensidad moderada de forma ocasional y estar acompañadas por tormentas eléctricas aisladas. En el sur y suroccidente, en cambio, los acumulados serán menores debido a que únicamente se esperan chubascos débiles y aislados.
Durante las primeras horas del día prevalecerá un ambiente seco y caluroso en la mayor parte del territorio nacional. El calor será especialmente intenso en el sur, donde se pronostica una temperatura máxima de 41 °C y una mínima de 27 °C.
Por la mañana se mantendrán las condiciones secas sobre el país, sin embargo, por la tarde, una vaguada en superficie, estará produciendo lluvias y chubascos dispersos, de débiles a moderados con actividad eléctrica aislada en las regiones oriental, norte y centro. pic.twitter.com/9ehheLW4wa— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) September 11, 2026
Las temperaturas también permanecerán elevadas en las demás regiones. La zona oriental alcanzará hasta 34 °C, con una mínima de 21 °C, mientras que en el occidente se esperan valores máximos de 33 °C y mínimos de 23 °C.
En el área central, las temperaturas oscilarán entre los 22 °C y 33 °C. Para Tegucigalpa se prevé una máxima de 31 °C y una mínima de 20 °C. La región norte tendrá registros de hasta 32 °C, con mínimas de 23 °C, y en el sector insular se esperan temperaturas de 32 °C como máxima y 27 °C como mínima.
Las condiciones en el mar se mantendrán relativamente estables, con oleaje estimado de entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.
De esta manera, la jornada estará marcada por un contraste entre el calor predominante durante la mañana y el incremento de la actividad lluviosa durante la tarde, principalmente en las regiones donde la vaguada favorecerá mayor inestabilidad atmosférica.