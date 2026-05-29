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Vaguada este viernes en Honduras dejará lluvias en algunas zonas

El ingreso de humedad desde el océano Pacífico estará generando condiciones inestables en varias regiones del país

Vaguada este viernes en Honduras dejará lluvias en algunas zonas

Jóvenes caminan durante un día lluvioso en Tegucigalpa. Fotografía de archivo.

Fotografía: LA PRENSA
San Pedro Sula.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este día una vaguada en niveles medios de la atmósfera y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico estarán generando condiciones inestables en varias regiones del país.

Según el pronosticador de turno, Will Ochoa, durante horas de la tarde y la noche se esperan lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica aislada en sectores de las regiones central, sur, occidente, así como en áreas del norte y oriente del territorio nacional.

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Las autoridades detallaron que estas condiciones climáticas estarán influenciadas por la convergencia de vientos y el constante transporte de humedad, por lo que recomendaron a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar precauciones en zonas vulnerables.

En cuanto a las temperaturas, los registros más altos se reportarán en Valle, con una máxima de 36 grados centígrados, seguido de Choluteca con 35 grados. Cortés y Colón alcanzarán máximas de 34 grados, mientras que Olancho y Santa Bárbara registrarán temperaturas de hasta 33 grados.

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Por otro lado, Intibucá presentará el clima más fresco del país, con temperaturas entre los 15 y 22 grados centígrados. Francisco Morazán tendrá una máxima de 29 grados y mínima de 20, según el informe oficial.

Copeco indicó además que la fase lunar corresponde a cuarto creciente. El oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.

La salida del sol se registró a las 5:20 de la mañana y la puesta será a las 6:13 de la tarde.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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