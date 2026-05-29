Vaguada este viernes en Honduras dejará lluvias en algunas zonas

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este día una vaguada en niveles medios de la atmósfera y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico estarán generando condiciones inestables en varias regiones del país.
Según el pronosticador de turno, Will Ochoa, durante horas de la tarde y la noche se esperan lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica aislada en sectores de las regiones central, sur, occidente, así como en áreas del norte y oriente del territorio nacional.
Las autoridades detallaron que estas condiciones climáticas estarán influenciadas por la convergencia de vientos y el constante transporte de humedad, por lo que recomendaron a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar precauciones en zonas vulnerables.
En cuanto a las temperaturas, los registros más altos se reportarán en Valle, con una máxima de 36 grados centígrados, seguido de Choluteca con 35 grados. Cortés y Colón alcanzarán máximas de 34 grados, mientras que Olancho y Santa Bárbara registrarán temperaturas de hasta 33 grados.
Por otro lado, Intibucá presentará el clima más fresco del país, con temperaturas entre los 15 y 22 grados centígrados. Francisco Morazán tendrá una máxima de 29 grados y mínima de 20, según el informe oficial.
Una vaguada en niveles medios y el transporte de humedad desde el océano Pacífico generará lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos acompañados de actividad eléctrica en horas de la tarde y noche, en las regiones, central, sur, occidente y áreas del norte y oriente. pic.twitter.com/8bQ99M3BlT— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) May 29, 2026
Copeco indicó además que la fase lunar corresponde a cuarto creciente. El oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.
La salida del sol se registró a las 5:20 de la mañana y la puesta será a las 6:13 de la tarde.