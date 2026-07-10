Vaguada dejará lluvias este viernes en zonas de Honduras

San Pedro Sula.

La influencia de una vaguada en superficie y el ingreso de humedad desde el mar Caribe continuarán generando condiciones inestables este viernes en gran parte del territorio hondureño, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales. Mario Centeno, pronosticador de turno, explicó que estas condiciones favorecerán un aumento de la nubosidad, así como lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada acompañados de actividad eléctrica en diferentes regiones del país.

Según el informe, las precipitaciones más significativas se concentrarán en los sectores noroccidental, central y oriental, donde el transporte de humedad impulsado por los vientos acelerados del este propiciará mayores acumulados de lluvia durante la jornada. Copeco también informó que Honduras permanece bajo la fase lunar de cuarto menguante. En cuanto a las condiciones marítimas, se espera un oleaje de entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca, condiciones consideradas favorables para las actividades de navegación.

Continuará la vaguada en superficie y el transporte de humedad desde el mar Caribe hacia el territorio nacional provocado por el viento acelerado del este, que generará incremento en la nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados acompañados de tormentas eléctricas sobre... pic.twitter.com/e5a6UcUQbQ — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) July 10, 2026

Respecto a las temperaturas, la región sur registrará las máximas más elevadas del país, con hasta 39 grados Celsius y mínimas de 26. En la zona norte se esperan temperaturas entre 33 y 24 grados, mientras que en las regiones central, oriental y occidental los valores máximos oscilarán entre los 32 grados, con mínimas de 22, 22 y 16 grados, respectivamente. Para la región insular se pronostican 30 grados de máxima y 27 de mínima, y en Tegucigalpa los termómetros alcanzarán una máxima de 29 grados y una mínima de 20.