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Vaguada dejará lluvias este viernes en zonas de Honduras

Respecto a las temperaturas, la región sur registrará las máximas más elevadas del país, con hasta 39 grados Celsius y mínimas de 26

Vaguada dejará lluvias este viernes en zonas de Honduras

Una mañana lluviosa en una zona de Tegucigalpa, capital del país.

 Fotografía: LA PRENSA
San Pedro Sula.

La influencia de una vaguada en superficie y el ingreso de humedad desde el mar Caribe continuarán generando condiciones inestables este viernes en gran parte del territorio hondureño, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales.

Mario Centeno, pronosticador de turno, explicó que estas condiciones favorecerán un aumento de la nubosidad, así como lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada acompañados de actividad eléctrica en diferentes regiones del país.

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Según el informe, las precipitaciones más significativas se concentrarán en los sectores noroccidental, central y oriental, donde el transporte de humedad impulsado por los vientos acelerados del este propiciará mayores acumulados de lluvia durante la jornada.

Copeco también informó que Honduras permanece bajo la fase lunar de cuarto menguante. En cuanto a las condiciones marítimas, se espera un oleaje de entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca, condiciones consideradas favorables para las actividades de navegación.

Respecto a las temperaturas, la región sur registrará las máximas más elevadas del país, con hasta 39 grados Celsius y mínimas de 26.

En la zona norte se esperan temperaturas entre 33 y 24 grados, mientras que en las regiones central, oriental y occidental los valores máximos oscilarán entre los 32 grados, con mínimas de 22, 22 y 16 grados, respectivamente.

Para la región insular se pronostican 30 grados de máxima y 27 de mínima, y en Tegucigalpa los termómetros alcanzarán una máxima de 29 grados y una mínima de 20.

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De acuerdo con los datos astronómicos de la jornada, el sol salió a las 5:27 de la mañana y su puesta está prevista para las 6:21 de la tarde.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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