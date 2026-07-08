Sesal inicia reparación de 15 hospitales públicos

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Salud inició esta semana el proceso para la reparación y remodelación de 15 hospitales públicos, luego del anuncio hecho por el presidente Nasry Asfura sobre la intervención de centros asistenciales en diferentes zonas del país.

Eduardo Midence, viceministro de Salud, confirmó que la institución ya trabaja en la fase técnica y administrativa para poner en marcha el proyecto. “Iniciamos este proceso esta semana, ya estamos con el comité técnico de Salud, que es la Unidad Técnica Generadora de Proyectos; en este sentido, ya estamos trabajando en los procesos de licitación”, explicó.

Aunque el funcionario no precisó cuáles serán los primeros hospitales intervenidos ni el monto específico por cada obra, indicó que la priorización se hará con base en las necesidades más urgentes del sistema sanitario.

“Es un proceso técnico que se define junto a las regiones sanitarias y las autoridades de cada hospital, tomando en cuenta la realidad presupuestaria”, puntualizó Midence.

Como parte de esta etapa, las autoridades de Salud sostuvieron reuniones con oferentes, ingenieros y técnicos, con el objetivo de avanzar en los procesos de readecuación y remodelación de la red hospitalaria nacional.

El presidente Asfura informó que la inversión para este plan supera los 300 millones de lempiras. Además de las mejoras físicas en los centros asistenciales, el Gobierno pondrá en funcionamiento un call center para facilitar el seguimiento de los pacientes antes y después de recibir atención médica.

Midence también confirmó que el Gobierno retomará la construcción de tres hospitales que permanecen paralizados, una vez que el Ministerio Público concluya las investigaciones correspondientes.Se trata de los hospitales de Santa Bárbara, Salamá, en Olancho, y Ocotepeque.

En el caso de Santa Bárbara, la obra fue suspendida tras detectarse un incremento en el costo inicial; el proyecto de Salamá fue detenido por falta de presupuesto, mientras que en Ocotepeque la construcción se paralizó para someter a auditoría los contratos vigentes, luego de encontrarse deficiencias en la planificación.