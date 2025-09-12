Vaguada dejará más lluvias en estas zonas de Honduras hoy

​​​​​San Pedro Sula.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) advirtió que este viernes continuarán las condiciones de inestabilidad climática debido a la presencia de una vaguada en niveles altos, combinada con humedad proveniente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico. El fenómeno mantendrá el cielo mayormente nublado y provocará lluvias de distinta intensidad en gran parte del territorio.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias y chubascos de débiles a moderados con descargas eléctricas en las zonas del noroccidente, occidente y suroccidente. Para el resto del país, se anticipan precipitaciones ligeras y de corta duración, aunque no se descartan tormentas aisladas.

🌦️Buenos días Honduras🌦️

Estas son las condiciones del tiempo para el día de hoy. pic.twitter.com/oR5xrqAzGn — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) September 12, 2025

En el apartado de temperaturas, Choluteca y Valle presentarán los registros más elevados, con máximas de hasta 34 grados Celsius. En contraste, el clima más fresco se reportará en Intibucá, con mínimas de 16 grados. En departamentos como Olancho y Santa Bárbara se prevén máximas de 32 grados, mientras que en Cortés el termómetro podría llegar a los 33.

Lluvias

Respecto a los acumulados de lluvia, Ocotepeque y Copán se perfilan como las zonas con mayor impacto, alcanzando hasta 20 milímetros, mientras que en Islas de la Bahía y Valle apenas se registrarían entre 2 y 3 milímetros. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.