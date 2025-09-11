Más de 1,2 millones de niños hondureños están fuera del sistema educativo

TEGUCIGALPA, HONDURAS

En un comunicado, el ente estatal calificó como “crítica” la realidad que enfrenta la infancia hondureña, pues está marcada por graves violaciones a los derechos humanos que limitan su desarrollo integral y ponen en riesgo su seguridad y su vida. Ante ello, instó a las autoridades a implementar políticas públicas que garanticen plenamente sus derechos.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió que la situación de la niñez en Honduras es alarmante, al contabilizarse más de 1,2 millones de menores fuera del sistema educativo, al menos 15,000 viviendo en las calles y cerca de un millón afectados por el trabajo infantil.

La coordinadora de la Defensoría de la Niñez y Familia del Conadeh, Cándida Maradiaga, señaló que esta fecha, en la que se celebra el Día del Niño hondureño, debe servir para reflexionar y replantear esfuerzos encaminados a que todos los menores del país puedan desarrollarse en condiciones dignas.

“Es el momento de renovar compromisos para asegurar que cada niña, niño y adolescente, sin importar dónde viva, tenga la oportunidad de ver cumplidos sus derechos y crecer con todas las condiciones necesarias para alcanzar su potencial”, expresó Maradiaga.

La funcionaria lamentó que los menores en situación de calle no solo enfrenten los altos niveles de violencia en el país, sino también las inclemencias del clima, sin que hasta ahora existan respuestas efectivas por parte de las instituciones.

En las principales ciudades, es común ver a niños pidiendo dinero o comida, limpiando parabrisas o realizando trabajos informales para sobrevivir, mientras que en el área rural muchos dejan la escuela para incorporarse a labores agrícolas.

Maradiaga advirtió que, de no adoptarse medidas urgentes, la población infantil en situación de calle seguirá aumentando. “Un niño en esa condición no estudia, carece de protección, no se alimenta ni descansa adecuadamente, lo que frena su desarrollo y limita sus oportunidades a lo largo de la vida”, remarcó.

De acuerdo con cifras del Conadeh, en un país con diez millones de habitantes, de los cuales más del 60 % vive en pobreza, cada año más de 20.000 niñas quedan embarazadas, muchas de ellas como consecuencia de abusos sexuales.

“Niñas de entre 10 y 14 años, al quedar embarazadas, suelen abandonar la escuela, enfrentan discriminación y cargan solas con la responsabilidad de la crianza”, denunció la coordinadora.

El informe también revela que, entre 2022 y agosto de 2025, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) reportó la desaparición de 729 menores de 17 años. De ellos, 532 son niñas (73 %) y 197 son niños (27 %).