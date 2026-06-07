Domingo lluvioso en zonas de Honduras por ingreso de vaguada

San Pedro Sula.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este día prevalecerán condiciones inestables en gran parte del territorio nacional debido al desplazamiento de una vaguada en niveles altos de la troposfera. Según el pronóstico oficial, la convergencia de humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico favorecerá la formación de lluvias y chubascos débiles a moderados acompañados de actividad eléctrica en la mayoría de las regiones del país. Los mayores acumulados de precipitación se esperan en las zonas sur y occidente.

En cuanto a las temperaturas, Tegucigalpa registrará una máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 20. En la región sur se esperan temperaturas entre 24 y 34 grados, mientras que en la zona central oscilarán entre 20 y 31 grados centígrados. Para la región norte se pronostican temperaturas máximas de 33 grados y mínimas de 24, mientras que la zona insular alcanzará hasta 32 grados con mínimas de 26. En el oriente del país las temperaturas variarán entre 22 y 31 grados, y en el occidente se reportarán máximas de 34 grados y mínimas de hasta 15 grados centígrados.

El desplazamiento de una onda tropical de corta amplitud y una vaguada en superficie asociada a un sistema de baja presión al suroeste del Golfo de Fonseca, estarán produciendo lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos con tormentas eléctricas sobre la mayor parte del... pic.twitter.com/gDjl6YGJBK — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) June 7, 2026