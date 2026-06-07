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Domingo lluvioso en zonas de Honduras por ingreso de vaguada

Según Copeco, la convergencia de humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico favorecerá la formación de lluvias y chubascos débiles a moderados

Domingo lluvioso en zonas de Honduras por ingreso de vaguada

Un día lluvioso en el centro de San Pedro Sula. Fotografía de archivo.

Fotografía: LA PRENSA
San Pedro Sula.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este día prevalecerán condiciones inestables en gran parte del territorio nacional debido al desplazamiento de una vaguada en niveles altos de la troposfera.

Según el pronóstico oficial, la convergencia de humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico favorecerá la formación de lluvias y chubascos débiles a moderados acompañados de actividad eléctrica en la mayoría de las regiones del país. Los mayores acumulados de precipitación se esperan en las zonas sur y occidente.

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En cuanto a las temperaturas, Tegucigalpa registrará una máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 20. En la región sur se esperan temperaturas entre 24 y 34 grados, mientras que en la zona central oscilarán entre 20 y 31 grados centígrados.

Para la región norte se pronostican temperaturas máximas de 33 grados y mínimas de 24, mientras que la zona insular alcanzará hasta 32 grados con mínimas de 26. En el oriente del país las temperaturas variarán entre 22 y 31 grados, y en el occidente se reportarán máximas de 34 grados y mínimas de hasta 15 grados centígrados.

Copeco indicó además que el país se encuentra bajo la fase de luna llena. En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre uno y tres pies de altura, mientras que en el golfo de Fonseca oscilará entre dos y cuatro pies.

La salida del sol fue registrada a las 5:37 de la mañana y la puesta está prevista para las 5:55 de la tarde.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante las lluvias pronosticadas para las próximas horas.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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