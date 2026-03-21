Seguirán las lluvias en zonas de Honduras este sábado

Tegucigalpa.

Una cuña de alta presión está influyendo este sábado 21 de marzo en las condiciones climáticas de Honduras, provocando lluvias débiles en algunas regiones del país, según el informe de Copeco. El pronosticador Mario Centeno explicó que este fenómeno atmosférico genera precipitaciones ligeras principalmente en la zona norte y noroccidental, mientras que en el resto del territorio nacional predominarán condiciones mayormente secas, sin lluvias de consideración.

El reporte también señala un leve aumento en las temperaturas máximas en comparación con días anteriores, lo que favorecerá un ambiente más cálido en distintas regiones.

🌦️Buenos días Honduras🌦️

Estas son las condiciones del tiempo para el día de hoy. pic.twitter.com/JZ3veHJECs — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) March 21, 2026

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe se mantiene entre los dos y cuatro pies, mientras que en el Golfo de Fonseca oscila entre uno y tres pies. Respecto a las temperaturas, en Tegucigalpa se esperan máximas de 25 grados Celsius y mínimas de 15, valores similares a los de la región central. En la zona insular, las temperaturas rondarán entre los 28 y 25 grados, mientras que en el norte oscilarán entre 28 y 21 grados.