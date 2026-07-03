Polvo del Sahara y calor: clima este viernes en regiones de Honduras

San Pedro Sula.

Las temperaturas volverán a alcanzar los 38 grados centígrados en la región sur este viernes, en una jornada que estará marcada por un ambiente mayormente seco y por la persistencia del polvo del Sahara sobre el territorio nacional, de acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco). Según la institución, las concentraciones del polvo oscilarán entre 20 y 30 microgramos por metro cúbico, condición que podría afectar la calidad del aire, especialmente en personas con enfermedades respiratorias.

Por ello, las autoridades recomendaron mantenerse hidratados, reducir la exposición prolongada al sol y tomar precauciones si se presentan afecciones respiratorias.

Continúan las condiciones secas sobre el territorio nacional, con vientos rachados en la región sur, sin embargo, por la tarde la humedad del mar del Caribe producirá precipitaciones débiles aisladas para la zona oriental y norte. Asimismo, persiste la presencia de polvo del... pic.twitter.com/auvxkpOTiX — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) July 3, 2026

Aunque el tiempo estable dominará la mayor parte del país, el pronóstico señala que durante la tarde podrían registrarse lluvias y chubascos débiles aislados en sectores de las regiones norte y oriental, producto del transporte de humedad desde el mar Caribe. Además, el meteorólogo de turno, Jeffrey Flores, indicó que continuarán las rachas de viento en la zona sur.