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Polvo del Sahara y calor: clima este viernes en regiones de Honduras

Según Copeco, las concentraciones del polvo oscilarán entre 20 y 30 microgramos por metro cúbico, condición que podría afectar la calidad del aire, especialmente en personas con enfermedades respiratorias

Polvo del Sahara y calor: clima este viernes en regiones de Honduras

Una mañana calurosa en Tegucigalpa, capital de Honduras. Fotografía de archivo.

Fotografía: EFE
San Pedro Sula.

Las temperaturas volverán a alcanzar los 38 grados centígrados en la región sur este viernes, en una jornada que estará marcada por un ambiente mayormente seco y por la persistencia del polvo del Sahara sobre el territorio nacional, de acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

Según la institución, las concentraciones del polvo oscilarán entre 20 y 30 microgramos por metro cúbico, condición que podría afectar la calidad del aire, especialmente en personas con enfermedades respiratorias.

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Por ello, las autoridades recomendaron mantenerse hidratados, reducir la exposición prolongada al sol y tomar precauciones si se presentan afecciones respiratorias.

Aunque el tiempo estable dominará la mayor parte del país, el pronóstico señala que durante la tarde podrían registrarse lluvias y chubascos débiles aislados en sectores de las regiones norte y oriental, producto del transporte de humedad desde el mar Caribe.

Además, el meteorólogo de turno, Jeffrey Flores, indicó que continuarán las rachas de viento en la zona sur.

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Respecto a las condiciones marítimas, el oleaje permanecerá entre uno y tres pies en el litoral Caribe y de dos a cuatro pies en el golfo de Fonseca, valores que no representan cambios significativos frente a jornadas anteriores.

En cuanto a las temperaturas, la región norte alcanzará una máxima de 35 grados, mientras que en la zona central se esperan 33 grados. Tegucigalpa, la región insular y la región occidental registrarán máximas de 31, 31 y 30 grados, respectivamente. Las mínimas oscilarán entre 16 y 28 grados, siendo el occidente la zona más fresca del país.

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Redacción La Prensa
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