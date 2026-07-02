ENP anuncia inversión de más de $20 millones para ampliar terminal de graneles de Puerto Cortés

PUERTO CORTÉS

La Empresa Nacional Portuaria (ENP) anunció este jueves una nueva inversión superior a los 20 millones de dólares para ampliar la terminal de graneles de Puerto Cortés, con el objetivo de incrementar la capacidad operativa del puerto y fortalecer la competitividad logística del país. El anuncio fue realizado por el gerente de la ENP y comisionado presidencial para el Desarrollo del Sector Logístico, Yaudet Burbara, quien explicó que el proyecto permitirá recibir embarcaciones de mayor tamaño, agilizar las operaciones de descarga y reducir los costos logísticos de productos esenciales que forman parte de la canasta básica de los hondureños.

Burbara indicó que la iniciativa forma parte de la estrategia impulsada por el presidente Nasry Asfura para modernizar la infraestructura portuaria de Honduras y posicionar al país como un referente logístico en la región. El funcionario también informó que ya comenzó el proceso de ampliación de la terminal de contenedores y que las autoridades mantienen reuniones para poner en marcha nuevas inversiones en el muelle de graneles. Según explicó, la modernización de la terminal permitirá reducir los tiempos de espera de las embarcaciones y ofrecer mejores condiciones para el comercio internacional, aspectos que contribuyen a fortalecer la seguridad jurídica y a generar confianza entre los inversionistas.

Asimismo, señaló que la nueva infraestructura tendrá un impacto directo en la economía nacional al facilitar el ingreso de materias primas y productos alimenticios a menores costos, evitando que los gastos logísticos se reflejen en el precio final de los productos que consumen las familias hondureñas. Burbara destacó además los avances alcanzados en la reorganización de la Empresa Nacional Portuaria, al recordar que anteriormente los buques permanecían entre 30 y 40 días en espera para ser atendidos, lo que ocasionaba multas de hasta 500 mil dólares por retrasos. En la actualidad, aseguró que ya no existen barcos en espera ni cobros por sobreestadías, gracias a una operación más eficiente y al fortalecimiento del recurso humano dentro de la institución.