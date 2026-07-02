ENP anuncia inversión de más de $20 millones para ampliar terminal de graneles de Puerto Cortés

Burbara indicó que la iniciativa forma parte de la estrategia impulsada por el presidente <a href="https://www.laprensa.hn/honduras/nasry-asfura-tenemos-problema-grave-serio-llama-enee-LF31259893">Nasry Asfura</a> para modernizar la infraestructura portuaria de Honduras y posicionar al país como un referente logístico en la región.El funcionario también informó que ya comenzó el proceso de ampliación de la terminal de contenedores y que las autoridades mantienen reuniones para poner en marcha nuevas inversiones en el <b>muelle de graneles.</b>Según explicó, la modernización de la terminal permitirá reducir los tiempos de espera de las embarcaciones y ofrecer mejores condiciones para el comercio internacional, aspectos que contribuyen a fortalecer la seguridad jurídica y a generar confianza entre los inversionistas.