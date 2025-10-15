Miércoles 15 de octubre con lluvias en estas zonas de Honduras

SAN PEDRO SULA

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este miércoles 15 de octubre se prevén condiciones inestables en gran parte de Honduras debido a la convergencia de viento y humedad procedentes del océano Pacífico y del mar Caribe. Según el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), este fenómeno provocará chubascos y lluvias de intensidad moderada a ocasionalmente fuerte, principalmente sobre las regiones sur, suroccidental, oriental y central del país.

Copeco detalló que la presencia de una vaguada sobre el mar Caribe, junto con el flujo de viento del norte, dejará precipitaciones débiles a moderadas en algunos sectores del norte y nororiente, en especial sobre las zonas montañosas.

Las autoridades instan a la población a mantener precaución en áreas vulnerables a deslizamientos e inundaciones y a atender las recomendaciones de los comités de emergencia locales, ya que las lluvias podrían generar crecidas repentinas en ríos y quebradas. Copeco continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y recordaron que octubre es un mes de alta variabilidad climática, previo a la llegada de los primeros frentes fríos al país.

