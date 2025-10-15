Miércoles 15 de octubre con lluvias en estas zonas de Honduras

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este miércoles 15 de octubre se prevén condiciones inestables en gran parte de Honduras debido a la convergencia de viento y humedad procedentes del océano Pacífico y del mar Caribe.
Según el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), este fenómeno provocará chubascos y lluvias de intensidad moderada a ocasionalmente fuerte, principalmente sobre las regiones sur, suroccidental, oriental y central del país.
Copeco detalló que la presencia de una vaguada sobre el mar Caribe, junto con el flujo de viento del norte, dejará precipitaciones débiles a moderadas en algunos sectores del norte y nororiente, en especial sobre las zonas montañosas.
Las autoridades instan a la población a mantener precaución en áreas vulnerables a deslizamientos e inundaciones y a atender las recomendaciones de los comités de emergencia locales, ya que las lluvias podrían generar crecidas repentinas en ríos y quebradas.
Copeco continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y recordaron que octubre es un mes de alta variabilidad climática, previo a la llegada de los primeros frentes fríos al país.
Alerta roja en el Distrito Central
En las últimas horas fueron extendidos los estados de alerta en varios departamentos del país. El Distrito Central, en Francisco Morazán permanecerá en alerta roja por 24 horas; Lempira, Comayagua, Choluteca, La Paz, Intibucá, Valle, El Paraíso, Ocotepeque y el resto de Francisco Morazán en alerta amarilla; mientras que Copán, Santa Bárbara y Olancho se mantienen en alerta verde.