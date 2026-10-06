Clima este martes en Honduras: panorama seco, aunque lloverá en algunas zonas

San Pedro Sula. El calor será una de las principales características del tiempo en Honduras, especialmente en las zonas bajas del territorio. El sur será la región con los registros más elevados, con temperaturas que llegarán hasta los 36 °C, mientras que en Tegucigalpa y Francisco Morazán el ambiente será ligeramente más fresco, con una máxima de 28 °C.

Aunque el panorama general será seco, algunas áreas del país podrían recibir precipitaciones en horas de la tarde.

La humedad asociada a la brisa del océano Pacífico favorecerá la formación de lluvias y chubascos débiles a moderados, principalmente en sectores del occidente y el sur, donde no se descarta la presencia aislada de tormentas eléctricas. El comportamiento de las temperaturas también será cálido en el resto del territorio. En las regiones norte, central y oriental se esperan máximas de 32 °C. Las mínimas oscilarán entre los 22 y 24 °C en esas zonas, mientras que el occidente tendrá un descenso más marcado durante la noche, con valores de hasta 16 °C. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Continúa predominando el flujo de viento del Pacífico, transportando humedad hacia el territorio nacional y convergiendo con la brisa de la tarde del Caribe, lo que favorecerá la presencia de lluvias y chubascos en la mayor parte del país. https://t.co/IxEzG2Kjlq — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) October 6, 2026

En las Islas de la Bahía las condiciones serán igualmente cálidas, con registros que irán de los 26 a los 30 °C. Para Francisco Morazán se prevén temperaturas de 28 °C como máximo y 20 °C como mínimo. Los habitantes de las zonas costeras también tendrán condiciones marítimas relativamente tranquilas, pues tanto el Caribe como el golfo de Fonseca presentarán olas de entre 1 y 3 pies. La Luna, entretanto, se encuentra en fase de cuarto creciente.