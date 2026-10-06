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Clima este martes en Honduras: panorama seco, aunque lloverá en algunas zonas

Aunque el panorama general será seco, algunas áreas de Honduras podrían recibir precipitaciones en horas de la tarde

Clima este martes en Honduras: panorama seco, aunque lloverá en algunas zonas

Fotografía de archivo de un día soleado en Tegucigalpa, capital de Honduras.

Fotografía: LA PRENSA

San Pedro Sula. El calor será una de las principales características del tiempo en Honduras, especialmente en las zonas bajas del territorio.

El sur será la región con los registros más elevados, con temperaturas que llegarán hasta los 36 °C, mientras que en Tegucigalpa y Francisco Morazán el ambiente será ligeramente más fresco, con una máxima de 28 °C.

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Aunque el panorama general será seco, algunas áreas del país podrían recibir precipitaciones en horas de la tarde.

La humedad asociada a la brisa del océano Pacífico favorecerá la formación de lluvias y chubascos débiles a moderados, principalmente en sectores del occidente y el sur, donde no se descarta la presencia aislada de tormentas eléctricas.

El comportamiento de las temperaturas también será cálido en el resto del territorio. En las regiones norte, central y oriental se esperan máximas de 32 °C. Las mínimas oscilarán entre los 22 y 24 °C en esas zonas, mientras que el occidente tendrá un descenso más marcado durante la noche, con valores de hasta 16 °C.

En las Islas de la Bahía las condiciones serán igualmente cálidas, con registros que irán de los 26 a los 30 °C. Para Francisco Morazán se prevén temperaturas de 28 °C como máximo y 20 °C como mínimo.

Los habitantes de las zonas costeras también tendrán condiciones marítimas relativamente tranquilas, pues tanto el Caribe como el golfo de Fonseca presentarán olas de entre 1 y 3 pies. La Luna, entretanto, se encuentra en fase de cuarto creciente.

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El día comenzará con la salida del sol a las 5:38 a. m. y finalizará con el ocaso a las 5:43 p. m., de acuerdo con el reporte elaborado por el meteorólogo de turno de Copeco, José Pavón.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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