Lluvias por paso de vaguada persistirán este domingo en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones meteorológicas que predominarán este domingo 21 de septiembre de 2025 en Honduras. La entidad de previsión climática indicó que durante esta jornada se mantienen condiciones inestables sobre el territorio hondureño debido a la presencia de una vaguada en superficie.

El fenómeno continuará generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, acompañados de actividad eléctrica en la mayor parte del país. De acuerdo con el pronóstico de Copeco, los mayores acumulados de lluvia se registrarán en las regiones occidental, sur y centro de Honduras. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 27 y 32 grados Celsius. Las zonas oriente, suroccidente y occidente registrarán el clima más fresco este día. Las autoridades llaman a la población a mantenerse atenta a posibles incidencias, especialmente en zonas vulnerables a deslizamientos e inundaciones.



Alertas de Copeco