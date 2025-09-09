  1. Inicio
Copeco anuncia lluvias este martes 9 de septiembre en Honduras

La convergencia de humedad desde el Caribe y el Pacífico dejará lluvias de débil a moderada intensidad en varias zonas del país.

La región occidental será una de las más afectadas por las lluvias de este martes 9 de septiembre en Honduras.

Fotografía: Diario LA PRENSA
TEGUCIGALPA

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones climáticas que predominarán este martes 9 de septiembre de 2025 en Honduras.

Copeco explicó que se esperan condiciones inestables en gran parte del territorio nacional, producto de la convergencia de humedad proveniente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico.

El fenómeno generará alta probabilidad de lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, con mayor acumulación en las regiones sur y occidente del país.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) el viento del este transportará humedad hacia el interior del territorio hondureño.

Cenaos puntualizó que esta condición meteorológica favorecerá la presencia de precipitaciones débiles y dispersas en las zonas oriental y central.

Las autoridades sugieren a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, ya que las lluvias podrían provocar crecidas repentinas en quebradas y riachuelos, especialmente en áreas montañosas.

