Más de L5,000 millones invertirán en el occidente con más carreteras

Benjamín Castro, presidente de Cámara del Transporte de Carga en una entrevista a LA PRENSA, dijo que “si no se le da mantenimiento con el alto tráfico pesado que circula por esa carretera no va a durar ni dos años, nosotros hicimos un sondeo hace dos años en donde contabilizamos unos 450 vehículos de carga pasando diario hacia las fronteras en ambas vías, lo que me preocupa no es la cantidad de carros sino el extrapeso”, indicó

Desde 2017, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), aseguró, que instalaría básculas móviles en las carreteras para sancionar a los conductores que llevaran exceso de carga y evitar así el daño de las carreteras, sin embargo, ni en el periodo anterior ni en este se ha cumplido con este compromiso, señalan transportistas.