CNE recibió 32 solicitudes de candidaturas independientes para elecciones

Tegucigalpa, Honduras

Un total de 32 solicitudes de inscripción de candidaturas independientes fueron presentadas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), confirmó la consejera presidenta Cossette López.

Del total de peticiones para participar en las elecciones generales de noviembre, 26 corresponden a aspirantes a corporaciones municipales, una a nivel presidencial y cinco a nivel de diputación al Congreso Nacional.

"No tengo la totalidad, pero sí sé que son un total de 32. Si no me equivoco, son 26 a nivel municipal, una de carácter presidencial", indicó la funcionaria electoral. La solicitud para candidatura presidencial fue presentada por Allan Macoto.