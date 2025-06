¿Cuánto valdrá tu voto en 2025?, el CNE ya lo definió y eleva techo de gasto electoral

Tegucigalpa, Honduras

Respecto al elevado techo de gastos en las campañas políticas, Augusto Aguilar, exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), considera que ningún partido político sobrepasa los más de 500 millones de lempiras establecidos por el CNE.

"No, no se gasta. Lo que pasa es que le ponen esa cantidad considerando la importancia que tiene el cargo. No es lo mismo aspirar a presidente que a diputado, pero esa cantidad establecida es para evitar que alguno de los candidatos, en vez de 500, pueda invertir un millón o el doble", señaló.

A criterio del exfuncionario electoral, la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF) debe seguir de cerca el proceso de fiscalización de los fondos antes, durante y después del proceso electoral.