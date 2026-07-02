Canciller Agüero sobre Taiwán: "Cualquier decisión se tomará en función del interés nacional"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La canciller hondureña Mireya Agüero afirmó este jueves que actualmente no existen acercamientos con Taiwán para restablecer las relaciones diplomáticas, pese a que durante la campaña electoral el ahora gobierno de Nasry Asfura planteó la posibilidad de retomar los vínculos con el país asiático. La funcionaria explicó que la Cancillería se vio obligada a pronunciarse luego de que autoridades taiwanesas hicieran declaraciones que, a su juicio, insinuaban la existencia de conversaciones entre ambos países.

"Definitivamente nosotros hemos estado en conversaciones muy discretas", expresó inicialmente la canciller, aunque posteriormente aclaró que se refería al Gobierno de la República de China y desmintió que Honduras esté sosteniendo acercamientos con Taiwán. Agüero indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un pronunciamiento para negar esas versiones, al asegurar que "sencillamente no es cierto" que existan conversaciones encaminadas a restablecer las relaciones diplomáticas con Taipéi. Asimismo, recordó que para Taiwán existe un asunto que consideran no negociable: el principio de "una sola China", un aspecto que también ha sido parte del debate internacional en torno a las relaciones entre Pekín y la isla.

La canciller insistió en que, hasta el momento, no se han producido contactos con Taiwán y reiteró que cualquier eventual discusión sobre el tema será canalizada por las vías institucionales correspondientes. En marzo de 2023, el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro rompió relaciones diplomáticas con Taiwán para establecerlas oficialmente con la República Popular China, poniendo fin a más de ocho décadas de vínculos entre Tegucigalpa y Taipéi.

Promesa de campaña de Asfura