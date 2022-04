Campesinos llegan con palmas a las iglesias hondureñas previo al Domingo de Ramos

“Hace dos años no venimos por la pandemia, pero este nos movimos por la gran necesidad, no tenemos comida, no hay cosechas, venimos a hacer la fuerza a la fe de Dios de vender estos ramos para después llevar alimentos”, dijo a Efe María Sierra.

La campesina indicó que procede del municipio de Sabanagrande, al sur del departamento de Francisco Morazán, que hoy y mañana dormirá en el atrio de la catedral y regresará a su comunidad el domingo, después de la misa.

“Tenemos la fe de que vamos a vender y les pedimos que nos ayuden”, subrayó la campesina, quien pidió a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que les ayude enviando “comida”.