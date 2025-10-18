OIC promete en Honduras fortalecer cooperación y transparencia

San Pedro Sula.

La 140 Asamblea del Consejo Internacional del Café (OIC) concluyó este viernes en Honduras con el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta, promoviendo la transparencia y la colaboración para mantener un balance en la producción y consumo de café, así como enfrentar los desafíos climáticos y económicos del sector. La directora ejecutiva de la OIC, Vanusia Nogueira, destacó que durante el encuentro se acordó “seguir hablando” sobre la cooperación entre los distintos actores del sector para enfrentar la volatilidad del mercado y los efectos del cambio climático.

Entre los logros de la asamblea, subrayó la importancia de reforzar la transparencia en los datos de producción y consumo para minimizar la inestabilidad del mercado, además de impulsar prácticas agrícolas sostenibles, como la agricultura regenerativa y la circularidad, y la renovación de fincas y técnicas productivas adaptadas a cada país y región. "No tenemos una solución padronizada que podemos aplicar en todo el mundo. Tenemos que mirar mucho país por país, región por región porque hay particularidades. Entonces, lo que estamos mirando es cómo podemos crear los puentes para apoyar en aquello que los países necesitan", señaló Nogueira.

Honduras

La ministra hondureña de Agricultura y Ganadería, Laura Suazo, reafirmó por su parte el compromiso de Honduras con la producción y comercialización del café, destacando que la asamblea reunió a líderes mundiales, productores y compradores para abordar asuntos clave como los efectos del cambio climático, la necesidad de financiamiento nacional e internacional y la promoción de un mercadeo justo e inclusivo que incremente los ingresos de los pequeños productores. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.