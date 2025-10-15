$!Cumbre del café: proponen prorrogar aplicación de normas ambientales

“Es un placer estar aquí, estas discusiones son muy importantes para nosotros. Hablar del impacto del cambio climático en los productores de café a nivel mundial y cómo esto afecta su capacidad para generar ingresos mantener finanzas rentables es una prioridad para Starbucks”, expresó Vega.El ejecutivo comentó que una de las estrategias más efectivas para enfrentar los desafíos actuales es la agricultura regenerativa, un modelo que busca maximizar la productividad del productor, mejorar los ingresos y proteger el medio ambiente.“La promoción de la agricultura regenerativa es una de las soluciones más prometedoras. No solo mejora la productividad, sino que contribuye al bienestar de las comunidades cafeteras y al cuidado de los ecosistemas”, agregó.Vega puntualizó que Starbucks trabaja exclusivamente con café arábigo de alta calidad y mantiene una relación directa y constante con los productores, garantizando que el café no solo cumpla con los estándares de excelencia, sino que también sea cultivado de forma responsable y sostenible.“Honduras es un país muy importante para nosotros, contamos con una gran cantidad de café hondureño en nuestros mercados. En esta reunión buscamos promover buenas prácticas, asegurar que el sector respete la naturaleza y la biodiversidad, y al mismo tiempo mejore el nivel de vida de los productores”, destacó el representante de la compañía.El vicepresidente de sostenibilidad también especificó la importancia de fortalecer la resiliencia climática de los pequeños caficultores mediante el acceso a material genético mejorado, asistencia técnica y capacitación.“Muchos productores tienen la capacidad de producir más, pero no cuentan con las herramientas ni el conocimiento técnico adecuado. Nuestro trabajo es ayudarles a mejorar el rendimiento de sus fincas, porque estamos conscientes de que invertir en resiliencia climática es fundamental para el futuro del café”, enfatizó Vega.La participación de Starbucks en la asamblea, como referente, en opinión de otros delegados internacionales que estuvieron en la reuniones del miércoles, refrenda el compromiso del sector privado internacional con la sostenibilidad y la mejora de las condiciones de vida de quienes producen el café que abastece al mundo.