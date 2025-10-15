$!Cumbre del café: proponen prorrogar aplicación de normas ambientales

San Pedro Sula, Honduras.

El cambio climático y la estabilidad de los precios del café centraron este miércoles las discusiones del tercer día del 140 Consejo Internacional del Café (OIC) que se desarrolla en San Pedro Sula. Por primera vez, la Organización Internacional del Café contó con un encuentro operativo público-privado, conformado por representantes del sector productivo nacional, la empresa privada y compañías internacionales del rubro, entre ellas Starbucks. Los delegados internacionales hicieron hincapié en que existe consenso en que los países deben prepararse ante cualquier eventualidad, puesto que los precios actuales del café son favorables, pero su comportamiento es cambiante, y el productor debe estar listo para enfrentar variaciones futuras. Esta fue una de las principales conclusiones del encuentro que comenzó desde temprano a puerta cerrada, ayer, miércoles. Durante la jornada, además de Togo, México fungió como relator en varios temas vinculados al comercio y la sostenibilidad, mientras que India aportó valiosos criterios sobre el impacto del cambio climático en la producción mundial. De su lado, Honduras intervino para agradecer la participación de los países miembros y reiteró su compromiso con la protección ambiental y la búsqueda de precios justos para los productores, subrayando la importancia de que las ganancias lleguen directamente al campo y no se concentren en los intermediarios.

Normativa ambiental

En las mesas de trabajo también se discutió la posibilidad de prorrogar un año la aplicación de la normativa de la Unión Europea contra la deforestación, una propuesta impulsada por Brasil en su calidad de portavoz de los países productores ante la OIC, y presentada formalmente al canciller de Honduras.

"Estamos en un círculo de entendimiento con las grandes compañías": Iván Romero, representante de Honduras en el OIT

El embajador de Honduras en el Reino Unido y representante del país ante la Organización Internacional del Café, Iván Romero Martínez, declaró que durante las sesiones también se abordaron temas clave para el futuro del sector, entre ellos la tecnología, el acceso al crédito, la asistencia técnica y, de forma central, la iniciativa de Brasil para solicitar la prórroga de la ley europea sobre deforestación. Romero explicó que los países productores de café, encabezados por Brasil, están promoviendo una gestión conjunta dentro del seno de la OIC para pedir a la Unión Europea una extensión de un año en la aplicación de la normativa que restringe la importación de productos agrícolas provenientes de zonas deforestadas. “Honduras anda bien en el cumplimiento de los requisitos ambientales”, afirmó el diplomático, “pero hay pequeños productores en distintas regiones del mundo que consideran necesario contar con más tiempo para adaptarse a las nuevas exigencias. Por eso estamos impulsando una declaración conjunta que solicite a la Unión Europea una prórroga razonable”, dijo. El embajador fue enfático en señalar que la solicitud busca no crear falsas expectativas, ya que la decisión final no depende de los países productores, sino del Parlamento Europeo, instancia que debe aprobar cualquier modificación o extensión de la medida. La Ley de Deforestación Cero de la Unión Europea establece que solo podrán ingresar al mercado europeo productos como café, cacao, aceite de palma, soya y madera, si se demuestra que no provienen de áreas deforestadas, después del 31 de diciembre. Su cumplimiento ha generado preocupación entre los pequeños caficultores del mundo, quienes enfrentan retos para cumplir con los requisitos de trazabilidad y certificación ambiental. Durante su participación, Romero indicó que Honduras mantiene un buen desempeño en materia de sostenibilidad, pero reconoció que el país comparte la postura de otros productores que ven necesario un plazo adicional para fortalecer los mecanismos de verificación y apoyo técnico en las zonas rurales. “Estamos actuando con responsabilidad, acompañando una iniciativa constructiva que busca proteger a los productores más vulnerables y garantizar que las nuevas regulaciones no generen exclusión en el comercio internacional del café”, reflexionó Romero. La propuesta de prórroga será formalizada dentro de las conclusiones finales de la Asamblea del Consejo Internacional del Café y se espera que el Parlamento de la Unión Europea emita una resolución a más tardar en el mes de diciembre.

"Vamos a tener muchos paneles con expertos para trabajar con nosotros en importantes temas de país": Vanúsia Nogueira, directora ejecutiva del OIC

Sostenibilidad

Por su parte, la directora ejecutiva de la Organización Internacional del Café, Vanúsia Nogueira, resaltó que este encuentro anual tiene como propósito principal evaluar los avances alcanzados durante el año y definir las prioridades estratégicas del sector cafetalero mundial para el próximo período. “Esta reunión siempre la realizamos una vez al año entre los sectores público y privado. La idea es mirar qué hicimos en este año, hacer un balance, y sobre todo, definir en qué vamos a focalizarnos el próximo año y cuáles serán las prioridades”, explicó Nogueira. La directora manifestó que el momento actual es positivo, con precios favorables para el café, pero advirtió que es necesario mantener una vigilancia constante para garantizar su estabilidad. “Tenemos buenos precios, pero debemos asegurarnos de que se mantengan, y al mismo tiempo mirar el impacto del cambio climático”, señaló. Durante la jornada, las delegaciones de países productores como Honduras, El Salvador, Brasil, India, Togo, Papúa Nueva Guinea y México presentaron propuestas conjuntas centradas en la agricultura regenerativa, la mecanización del cultivo y la adaptación de las plantaciones a las nuevas condiciones climáticas. “La idea es trabajar juntos, si encontramos consenso, avanzamos; si no, buscamos otras maneras, pero lo importante es seguir construyendo soluciones en conjunto”, agregó la ejecutiva de la OIC. Nogueira adelantó que los próximos días incluirán reuniones y paneles especializados sobre ingresos dignos, cambio climático, temas geopolíticos, aranceles, logística y acceso al financiamiento, todos con el objetivo de promover una cadena de valor más equitativa y sostenible para los productores de café a nivel mundial. La directora se refirió también al papel relevante de Honduras dentro de las discusiones: el país que ha sido mencionado reiteradamente por su compromiso con la producción sostenible y por su participación activa en los debates internacionales del sector. “Honduras está en el centro de muchas de las conversaciones por su liderazgo regional y su ejemplo de cooperación entre el sector público y privado”, afirmó Nogueira.

Starbucks: Honduras es importante para nosotros

En el marco del 140 Consejo, Roberto Vega, vicepresidente de Agronomía, Investigación, Desarrollo y Sostenibilidad de Starbucks, expuso la importancia de las discusiones que se llevan, centradas en el impacto del cambio climático sobre los productores y la necesidad de promover una agricultura más sostenible y rentable.

"El éxito de nosotros depende del éxito del sector cafetalero en general": Roberto Vega, ejecutivo de Starbucks

“Es un placer estar aquí, estas discusiones son muy importantes para nosotros. Hablar del impacto del cambio climático en los productores de café a nivel mundial y cómo esto afecta su capacidad para generar ingresos mantener finanzas rentables es una prioridad para Starbucks”, expresó Vega. El ejecutivo comentó que una de las estrategias más efectivas para enfrentar los desafíos actuales es la agricultura regenerativa, un modelo que busca maximizar la productividad del productor, mejorar los ingresos y proteger el medio ambiente. “La promoción de la agricultura regenerativa es una de las soluciones más prometedoras. No solo mejora la productividad, sino que contribuye al bienestar de las comunidades cafeteras y al cuidado de los ecosistemas”, agregó. Vega puntualizó que Starbucks trabaja exclusivamente con café arábigo de alta calidad y mantiene una relación directa y constante con los productores, garantizando que el café no solo cumpla con los estándares de excelencia, sino que también sea cultivado de forma responsable y sostenible. “Honduras es un país muy importante para nosotros, contamos con una gran cantidad de café hondureño en nuestros mercados. En esta reunión buscamos promover buenas prácticas, asegurar que el sector respete la naturaleza y la biodiversidad, y al mismo tiempo mejore el nivel de vida de los productores”, destacó el representante de la compañía. El vicepresidente de sostenibilidad también especificó la importancia de fortalecer la resiliencia climática de los pequeños caficultores mediante el acceso a material genético mejorado, asistencia técnica y capacitación. “Muchos productores tienen la capacidad de producir más, pero no cuentan con las herramientas ni el conocimiento técnico adecuado. Nuestro trabajo es ayudarles a mejorar el rendimiento de sus fincas, porque estamos conscientes de que invertir en resiliencia climática es fundamental para el futuro del café”, enfatizó Vega. La participación de Starbucks en la asamblea, como referente, en opinión de otros delegados internacionales que estuvieron en la reuniones del miércoles, refrenda el compromiso del sector privado internacional con la sostenibilidad y la mejora de las condiciones de vida de quienes producen el café que abastece al mundo.