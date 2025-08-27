Búsqueda del barco desaparecido “Lucky Lady” pasará a la Fuerza Naval

Tegucigalpa, Honduras.

La Marina Mercante de Honduras determinó suspender la búsqueda de la embarcación pesquera Lucky Lady, con 18 personas a bordo, tras un mes y diez días de incertidumbre en el mar Caribe. Las nuevas investigaciones pasarán a la Fuerza Naval de Honduras. El director de la Marina Mercante, Edgar Soriano, explicó que la única evidencia encontrada hasta ahora es un aro de salvavidas que presuntamente pertenece a la embarcación.

"Se hizo un barrido de búsqueda, pero serán otras instancias las que harán la investigación", afirmó, y aseguró que las pesquisas continuarán, ahora bajo la coordinación de la Fuerza Naval de Honduras. Soriano indicó que "se agotó el tiempo que estipula la ley para realizar la búsqueda, por lo que hay un velo de misterio en su desaparición".

El día de la desaparición

El Lucky Lady zarpó de la isla de Guanaja el 19 de julio rumbo a los bancos pesqueros de Rosa Linda, a unos 269 kilómetros al noreste del Cabo de Gracias a Dios. Según familiares, la última comunicación con la embarcación se registró el 20 de julio, alrededor de las 03:00 hora local (09:00 GMT).

Durante las primeras semanas, la búsqueda contó con el apoyo de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), aunque actualmente se mantendrá únicamente con la Fuerza Naval. La embarcación no habría llegado a los bancos pesqueros donde faenan pescadores de otros países. Hasta la fecha, tras más de un mes de búsqueda en un área aproximada de 45.000 kilómetros cuadrados, no se ha hallado rastro de la nave ni de sus tripulantes. Las condiciones del Caribe se han vuelto más inestables por la temporada de huracanes, que comenzó el 1 de junio y finalizará el 30 de noviembre.

Las autoridades navales aseguraron que a pesar de la falta de hallazgos, "se sigue con la esperanza de que en las costas de alguno de los países caribeños cercanos a Honduras se produzca el hallazgo de la embarcación".