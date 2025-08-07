¿Por qué no se localiza la baliza que ubicaría al barco Lucky Lady?

Una baliza satelital de barco es un dispositivo que incorpora GPS y transmisores, generalmente del sistema AIS (Identificación Automática, por sus siglas en inglés) o sistemas de seguimiento satelital (como Inmarsat o Iridium).En la normativa de Honduras, específicamente en los <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://faolex.fao.org/docs/pdf/hon177630.pdf" target="_blank">acuerdos de la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM)</a> , se define la baliza como un dispositivo satelital instalado a bordo de embarcaciones pesqueras e industriales y su uso es obligatorio.Este sistema sirve para transmitir información vital, principalmente en materia de posicionamiento y monitoreo, particularmente de embarcaciones mercantes o comerciales que flotan en el perímetro de las aguas nacionales de Honduras.La <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/Acuerdo-DGMM-010-2020.pdf" target="_blank">Ley Orgánica de la Marina Mercante y sus reglamentos</a> establecidos que las embarcaciones pesqueras e industriales deben llevarse instaladas y activas estas balizas de posicionamiento satelital. La única manera de desactivarlas es con autorización expresa de la DGMM; En caso de desconexión o daño del sistema, los responsables podrían enfrentar sanciones.La DGMM realiza operativos de inspección de balizas en puertos importantes de Honduras, como parte de los controles de seguridad marítima y cumplimiento normativo.Este componente sería clave para ubicar a los 18 tripulantes del barco Lucky Lady que desaparecieron hace dos semanas, pero justamente la pérdida de este instrumento fue lo que alertó a todo el engranaje del Estado hondureño que la embarcación se había perdido del radar.