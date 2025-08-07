¿Por qué no se localiza la baliza que ubicaría al barco Lucky Lady?

Balfate, Colón

Actualmente, en aguas nacionales opera una flota pesquera de 127 buques y embarcaciones dedicadas a la extracción de peces, caracoles, langostas y otros productos marinos en los bancos de pesca de Honduras. Todas, si son legales, son rastreadas en tiempo real por medio de sus balizas.

Una baliza satelital de barco es un dispositivo que incorpora GPS y transmisores, generalmente del sistema AIS (Identificación Automática, por sus siglas en inglés) o sistemas de seguimiento satelital (como Inmarsat o Iridium). En la normativa de Honduras, específicamente en los acuerdos de la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) , se define la baliza como un dispositivo satelital instalado a bordo de embarcaciones pesqueras e industriales y su uso es obligatorio. Este sistema sirve para transmitir información vital, principalmente en materia de posicionamiento y monitoreo, particularmente de embarcaciones mercantes o comerciales que flotan en el perímetro de las aguas nacionales de Honduras. La Ley Orgánica de la Marina Mercante y sus reglamentos establecidos que las embarcaciones pesqueras e industriales deben llevarse instaladas y activas estas balizas de posicionamiento satelital. La única manera de desactivarlas es con autorización expresa de la DGMM; En caso de desconexión o daño del sistema, los responsables podrían enfrentar sanciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La DGMM realiza operativos de inspección de balizas en puertos importantes de Honduras, como parte de los controles de seguridad marítima y cumplimiento normativo. Este componente sería clave para ubicar a los 18 tripulantes del barco Lucky Lady que desaparecieron hace dos semanas, pero justamente la pérdida de este instrumento fue lo que alertó a todo el engranaje del Estado hondureño que la embarcación se había perdido del radar.

¿Qué pasó con la baliza?

Han pasado 19 días desde que el barco Lucky Lady dejó de dar señales, y la verdad sigue siendo la misma: el barco está desaparecido y no hay novedad alguna, solo hechos que varias personas, entre ellos funcionarios públicos, consideran "raras". Según confirmación de familiares de los tripulantes del barco, el Lucky Lady llevaba en alta mar casi un mes antes de desaparecer. Los 18 tripulantes dejaron sus hogares un 18 de junio, y estuvieron dos semanas en Guanaja, Islas de la Bahía, preparando el barco, la carnada e insumos, para luego zarpar. Extrañamente, fue el 20 de julio que desaparecieron, casi 20 días después de haber dejado a Guanaja atrás.

Edgar Soriano, director general de la Marina Mercante, hizo un repaso de lo que sucedió el día que el Lucky Lady desapareció. Lo primero que se supo fue que la baliza, el aparato que transmite su ubicación, se apagó de pronto. En ese momento, se activó el protocolo SAR (Búsqueda y Rescate, por sus siglas en inglés), que establece que se debe contactar al dueño del barco, a quien en el gremio llaman armador. Él también confirmó que había perdido todo tipo de comunicación con su tripulación. El dueño de la embarcación fue identificado en Balfate, Colón, como Desmondoes Phillips Puerto. El equipo de LA PRENSA lo llamó y escribió por WhatsApp, pero hasta el momento no ha respondido. Según Soriano, el dueño del barco incluso tenía cámaras instaladas en el barco, pero el acceso a esas imágenes no las tiene la Marina Mercante, ya que lo que ellos manejan es el monitoreo por satélite. Al confirmar que ni la señal satelital ni el armador sabían nada, se activó el protocolo SAR —un acuerdo internacional para buscar y rescatar personas en el mar—. A partir de ahí, la información pasó a otras instituciones: Fuerza Naval, Fuerza Aérea, Copeco y hasta la misma flota pesquera que faena en la zona. Fue entonces cuando comenzó la búsqueda formal. La embarcación fue vista por última vez cerca del banco Rosalinda, más de 200 millas náuticas al oriente de Honduras, en el límite con aguas internacionales. Desde entonces, no hay rastros confiables. Lo único que se ha encontrado son algunos aparejos de pesca flotando, sin nombre, sin señales claras de pertenecer al Lucky Lady. Las partes del equipo de emergencia del barco —como los chalecos y la lancha auxiliar— sí tenían nombre grabado, pero no han aparecido.

Situación en temporada de pesca

Hay algo que complica aún más el caso: el Lucky Lady salió sin zarpe oficial, un trámite administrativo que no impide la búsqueda, pero que sí complica todo lo demás. La ley obliga a que las embarcaciones tengan baliza activa, y aunque hay barcos que apagan ese sistema para evitar ser detectados, este caso se ha vuelto extraño por una razón simple: ya han pasado más de dos semanas y no hay rastro de vida ni señal de navegación. “Nosotros priorizamos la vida humana en el mar”, explicó el funcionario. “El zarpe es un tema administrativo, pero la búsqueda no depende de eso”. Cuando se le consultó sobre posibles situaciones ilegales en esa zona del Caribe, su respuesta fue clara: “Todo el mundo lo sabe. Esa zona ha estado permeada por tráfico de drogas, personas, animales... a veces incluso incursiones piratas. Las aguas nacionales son el doble de tamaño del territorio continental y no todo se puede vigilar. Hay embarcaciones que no transmiten a satélite, y esas solo se pueden ver por radar. Pero los radares no los manejamos nosotros, eso es tarea del Ejército”, afirmó.

Lo que sí controla la Marina Mercante es la flota legal, la que tiene baliza. Y en su sistema se puede ver el historial completo de movimientos, patentes, permisos, e incluso si un barco tiene antecedentes legales. Pero cuando una embarcación no tiene baliza o la apaga —algo que algunos hacen para moverse sin ser detectados—, el sistema ya no puede rastrear nada. Esa situación, dice el funcionario, “es complicada... y esto podría pasarle a más barcos si no hay control”.



Sigue la búsqueda