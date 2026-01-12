DPI: Avanza investigación por ataque con explosivo contra diputada Gladis López

Tegucigalpa, Honduras

Han pasado más de cuatro días desde la agresión contra la diputada Gladis Aurora López Calderón, ocurrida cuando intentaba ingresar al hemiciclo legislativo. Los responsables del atentado siguen prófugos. Desde que la Policía Nacional tuvo conocimiento del hecho violento, se designó a un equipo de investigadores de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para asumir el caso y dar con el paradero de los autores materiales.

Horas después del ataque, el Sistema Nacional de Emergencias 911 hizo público un video captado por cámaras ubicadas en las inmediaciones del Congreso Nacional, en el centro de la capital. Las imágenes muestran a dos hombres que figuran como los principales sospechosos de lanzar un artefacto explosivo, el cual impactó contra la diputada Gladis López. Si bien ambos sujetos quedaron registrados en el material audiovisual, solo el rostro de uno de ellos pudo ser observado con relativa claridad. El segundo individuo, quien presuntamente lanzó el artefacto explosivo, no fue captado de manera nítida por las cámaras del 911. Con los insumos recabados en los minutos posteriores a la explosión, y en el marco de las acciones para capturar a los responsables, se conformó un equipo interinstitucional integrado por investigadores de la Fiscalía Especial de Delitos Comunes del Ministerio Público y personal de la DPI. Will Paz, comisario de Policía y jefe de la Unidad de Comunicaciones de la DPI, confirmó que el Ministerio Público trabaja de manera conjunta con un equipo especial de investigadores policiales. "Se está siguiendo una línea de investigación y hay avances significativos que, por razones estratégicas, no podemos detallar, ya que el caso continúa abierto. Sin embargo, podemos asegurar que se han identificado algunos posibles sospechosos", afirmó el funcionario.

El comisario indicó que aún es prematuro revelar identidades, debido a que el proceso investigativo continúa en desarrollo. “Se está trabajando con apoyo técnico de dispositivos de videograbación. Aunque el caso es reciente y todavía no se pueden proporcionar nombres, la investigación avanza de manera positiva”, reiteró Paz. Hasta el momento, las autoridades no han emitido alertas migratorias, ya que aún no existe plena certeza sobre la identidad de los autores del ataque, requisito necesario para activar este tipo de medidas.