Abrió una aplicación para aprender inglés y encontró el amor

La Ceiba, Atlántida.

Lo inusual es que el amor llegó sin buscarlo. Todo comenzó cuando días antes había abierto dicha aplicación con el fin de aprender el idioma inglés.

“Abrí la aplicación, pero nunca lo hice pensando en encontrar a alguien o un romance, para nada, solo quería aprender inglés. Empecé a agregar personas de varias partes, especialmente de Estados Unidos”, recordó la joven de 22 años.

Sandra Hinds, quien reside en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, es una modelo y participante de certámenes de belleza, representando a Honduras en países como Egipto, México y El Salvador, entre otros, ganando varias coronas. Su más reciente participación fue en diciembre de 2024 en el Miss Turismo Mundo, desarrollado en China.

“Estuve por seis meses y aprendí inglés. Luego se mezcló el aprendizaje con el amor y conocí al que ahora es mi novio. Estuvimos mensajeándonos durante siete meses a distancia sin conocernos. Me tocó viajar a Egipto y solicité mi visa. Viajé a Estados Unidos como escala y me di la oportunidad de conocerlo. Nos conocimos el 24 de septiembre de 2022 y ya hablo inglés completamente”, dijo Sandra.

“Me escribió, pero al principio no me interesó. Hablamos unos días, luego dejé de contestarle. Una vez publiqué una fotografía y, normalmente, uno que está en este medio de belleza y modelaje se acostumbra a que le halaguen.

En esa foto, él no me halagó; se fijó en unos sombreros que estaban detrás de mí en la imagen y los halagó. Eso me atrajo, que no se fijara en mí y que no me halagara como los demás. Eso dio entrada para que volviéramos a hablar”.

“El primer año solo nos vimos dos veces, y en los últimos dos años nos hemos visto tres veces cada año. Mi novio ya vino a Honduras. Vino a La Ceiba y yo estaba emocionada de que conociera nuestra cultura. Además, fuimos a Islas de la Bahía y le gustó mucho”, recordó.