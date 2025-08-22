Apagón deja sin energía a gran parte de Honduras este viernes

Un apagón masivo se registró este viernes antes de las 3:00 de la tarde, afectando a gran parte del territorio hondureño y dejando sin energía a miles de ciudadanos.
De acuerdo con reportes en redes sociales, entre las zonas afectadas se encuentran el Distrito Central y varios municipios de Francisco Morazán, así como ciudades importantes como San Pedro Sula, La Ceiba, Puerto Cortés, Choluteca, El Progreso, Catacamas, Nacaome, Santa Rosa de Copán, Trujillo y Danlí, entre muchas otras.
El corte de energía también impactó a comunidades de Olancho, La Paz, Lempira, Intibucá, Valle, Yoro, Atlántida, Ocotepeque, Comayagua, Copán y Santa Bárbara, evidenciando la magnitud de la falla.
En San Pedro Sula, el apagón duró al menos 20 minutos. Hasta el momento, las autoridades del sistema eléctrico no han precisado la causa del corte ni han emitido un comunicado oficial.
Los hondureños expresaron su malestar en redes sociales ante la repentina interrupción.