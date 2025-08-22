Apagón deja sin energía a gran parte de Honduras este viernes

San Pedro Sula, Honduras.

Un apagón masivo se registró este viernes antes de las 3:00 de la tarde, afectando a gran parte del territorio hondureño y dejando sin energía a miles de ciudadanos.

De acuerdo con reportes en redes sociales, entre las zonas afectadas se encuentran el Distrito Central y varios municipios de Francisco Morazán, así como ciudades importantes como San Pedro Sula, La Ceiba, Puerto Cortés, Choluteca, El Progreso, Catacamas, Nacaome, Santa Rosa de Copán, Trujillo y Danlí, entre muchas otras.