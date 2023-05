Análisis del Congreso Nacional es sesgado y acta de adhesión a la CAF debe ratificarse

El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos calificó como un análisis sesgado el documento compartido la madrugada del miércoles por el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo.“Ese análisis del Congreso Nacional es un análisis forzado, sesgado y trata a toda costa de justificar la ilegalidad que han cometido, cuando pretenden en determinado momento aprobar un acta que no ha sido sometida a ratificación y darla por válida alegando que constitucionalmente el artículo 215 no establece que las actas del Congreso se deben ratificar en la siguiente sesión”.

“El pueblo hondureño debe saber que cuando no tienes argumentos vas a inventar cualquier elucubración”, declaró.Erazo afirmó que “ese documento carece de todo argumento lógico de tipo constitucional. Pareciera que quien elaboró esa opinión salió aplazado en Introducción al Estudio del Derecho y en Derecho Constitucional, se le olvida a esta persona que dentro de la misma Constitución de la República hay diferentes tipos de normas, lógicamente en una norma constitucional no se va a desarrollar todo el procedimiento parlamentario”.

Para el diputado del Partido Liberal Mauricio Villeda, si el Congreso Nacional no ratifica el acta de adhesión a la CAF, la junta directiva del Congreso estaría incurriendo en delito.“Libre no pudo lograr los consensos y al no lograr consensos no pudo presentarse al seno del Poder Legislativo”, aseguró.

El congresista liberal señaló que: “Las normas parlamentarias están desarrolladas en la Ley Orgánica del Congreso Nacional, misma que señala cuál es el procedimiento a seguir. Es el mismo desde 1982”.Al mismo tiempo advirtió que si publican el decreto en el Diario Oficial La Gaceta, “incurrirían en una falta muy grave tipificada en el Código Penal como abuso de autoridad”.

El Congreso Nacional no ha convocado a los diputados para participar en una nueva reunión en la que pretendan ratificar el acta que contiene la integración a la CAF.