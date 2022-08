Ana García: Juan Orlando Hernández volverá, “es un decreto profético”

Desde que el expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos, su familia, encabezada por Ana García, comenzó una campaña en redes sociales que lleva por lema “Volverá”.

En el más reciente vídeo publicado por la ex primera dama de la nación, la esposa del exjefe de Estado aseguró que esa palabra “no es vacía”, sino que se trata de un “decreto profético”.

“Es importante que ustedes sepan que Juan Orlando no es delincuente, no es narcotraficante. Volverá, no es una palabra vacía, es un decreto profético”, fueron las palabras pronunciadas por García.